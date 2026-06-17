На Сулавеси в Индонезии произошло достаточно мощное землетрясение

На индонезийском острове Сулавеси во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,7. За ним последовали сильные афтершоки. Первый..
Дата загрузки: 2026-06-17
На индонезийском острове Сулавеси во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,7. За ним последовали сильные афтершоки.
Первый толчок вызвал сотрясения, длившиеся более минуты. Они особенно сильно ощущались в районе города Палу с населением в 400 000 человек. Это столица провинции Центральный Сулавеси.
При этом критических повреждений нет. Жертв, согласно предварительным данным, – тоже.
[Эффенди Натали, управляющий отелем]:
«Значительных повреждений в отеле нет. Согласно отчётам Индонезийского агентства метеорологии, землетрясение магнитудой 6,7 причинило лишь незначительные повреждения, такие как обвал штукатурки и небольшие трещины. Мы проведём ремонтные работы как можно скорее».
В больницах и отелях эвакуировали людей.
[Эффенди Натали, управляющий отелем]:
«Мы эвакуировали из отеля всех гостей. Все в безопасности, жертв нет. В момент землетрясения гости были заняты различными делами – кто-то был в душе, у кого-то было совещание – все они запаниковали, что естественно во время землетрясения».
По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился в 43 километрах к юго-востоку от Палу на глубине около 10 километров.
Самый сильный афтершок был магнитудой 5,2. Риска цунами не было.
Землетрясения для Индонезии – явление привычное. Государство состоит из многочисленных островов, расположенных на сейсмических разломах.
Разрушительное землетрясение силой 7,5 баллов произошло на Сулавеси в 2018 году. Оно буквально опустошило город Палу, вызвав цунами высотой 3 метра и явление, называемое разжижением грунта, при котором почва обрушивается сама в себя. Тогда погибло более 4000 человек.
В январе 2021 года землетрясение магнитудой 6,2 недалеко от города Мамуджу на Сулавеси унесло жизни около 100 человек.
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