На Сулавеси в Индонезии произошло достаточно мощное землетрясение

На индонезийском острове Сулавеси во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,7. За ним последовали сильные афтершоки. Первый..

На индонезийском острове Сулавеси во вторник произошло землетрясение магнитудой 6,7. За ним последовали сильные афтершоки.

Первый толчок вызвал сотрясения, длившиеся более минуты. Они особенно сильно ощущались в районе города Палу с населением в 400 000 человек. Это столица провинции Центральный Сулавеси.

При этом критических повреждений нет. Жертв, согласно предварительным данным, – тоже.

[Эффенди Натали, управляющий отелем]:

«Значительных повреждений в отеле нет. Согласно отчётам Индонезийского агентства метеорологии, землетрясение магнитудой 6,7 причинило лишь незначительные повреждения, такие как обвал штукатурки и небольшие трещины. Мы проведём ремонтные работы как можно скорее». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В больницах и отелях эвакуировали людей.

[Эффенди Натали, управляющий отелем]:

«Мы эвакуировали из отеля всех гостей. Все в безопасности, жертв нет. В момент землетрясения гости были заняты различными делами – кто-то был в душе, у кого-то было совещание – все они запаниковали, что естественно во время землетрясения».

По данным Геологической службы США, очаг землетрясения находился в 43 километрах к юго-востоку от Палу на глубине около 10 километров.

Самый сильный афтершок был магнитудой 5,2. Риска цунами не было.

Землетрясения для Индонезии – явление привычное. Государство состоит из многочисленных островов, расположенных на сейсмических разломах.

Разрушительное землетрясение силой 7,5 баллов произошло на Сулавеси в 2018 году. Оно буквально опустошило город Палу, вызвав цунами высотой 3 метра и явление, называемое разжижением грунта, при котором почва обрушивается сама в себя. Тогда погибло более 4000 человек.

В январе 2021 года землетрясение магнитудой 6,2 недалеко от города Мамуджу на Сулавеси унесло жизни около 100 человек.

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