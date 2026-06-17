В плавание по древнему маршруту отправляется группа коренных жителей острова Ланьюй, принадлежащего Тайваню. Их цель –..

Древний морской путь: аборигены с Тайваня доплывут до Филиппин на деревянной лодке

В плавание по древнему маршруту отправляется группа коренных жителей острова Ланьюй, принадлежащего Тайваню. Их цель – добраться через пролив Баши до филиппинского архипелага Батан.

На Ланьюе, который также называют Орхидеевым островом, живут аборигены народности тао. Считается, что примерно 800 лет назад они приплыли сюда с островов Батан. Теперь тао хотят возродить культурные связи с родственным народом.

[Мараос, глава Фонда культуры коренных народов]:

«Почти 300 или 500 лет мы не использовали водный маршрут для общения. Этот проект восстанавливает морской путь между Орхидеевым островом и архипелагом Батан».

Специально для путешествия мастера из шести общин построили традиционную деревянную лодку, которая называется «татала». Таталы делятся на несколько видов. Эта оборудована десятью парами вёсел. Управлять ею будут 20 гребцов.

Лодку назвали «Оваян», или «Золотая дружба».

[местная жительница]:

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«С детства они слушали рассказы стариков о мореплавании, и, повзрослев, начали идти к своей мечте. Они сделают то, чего давно хотело старшее поколение».

Пролив Баши – это стратегически важный водный путь, соединяющий Южно-Китайское море с Тихим океаном. Там часто встречаются китайские военные корабли. Поэтому деревянную лодку будут сопровождать два более крупных судна. Они также помогут не отклониться от маршрута.

[гребец]:

«Что касается навигации, то нас будут сопровождать современные суда, поэтому мы не беспокоимся. Однако неизвестно, какие методы использовали наши предки. Возможно, они ориентировались по звёздам и Луне».

Остров Ланьюй – популярное туристическое место, но плохая погода часто отрезает его от Тайваня.

Тао – одна из самых малочисленных групп коренного населения Тайваня. В целом в неё входит 5000 человек. Менее 3% из 23 миллионов жителей островного государства – аборигены.

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