Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграли вничью в стартовом матче группы H чемпионата мира по футболу...

Вратарь Саудовской Аравии стал героем матча с Уругваем на ЧМ-2026

Сборные Саудовской Аравии и Уругвая сыграли вничью в стартовом матче группы H чемпионата мира по футболу. Встреча в Майами завершилась со счётом 1:1. Саудовцы забили на 41-й минуте, а на 80-й минуте Уругвай сравнял счёт.

После игры болельщики обеих сборных назвали главным героем матча голкипера Саудовской Аравии Мохаммеда Аль-Овайса. Он в девять раз спасал ворота.

[Азиз Алькабир, болельщик сборной Саудовской Аравии]:

«В первом тайме у нас было много моментов: три или четыре. Мы были лучше. Во втором тайме лучше был Уругвай».

[Аноб Айнан, болельщица сборной Саудовской Аравии]:

«Я думаю, что саудовский вратарь – легенда. Надеюсь, команда пройдёт дальше».

[Хира Саид, болельщик сборной Саудовской Аравии]:

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«Вратарь спас игру. Он был просто потрясающим. Он отразил столько ударов. Я даже не мог представить, что он проведёт такой матч».

Высоко оценили игру голкипера и уругвайские болельщики.

[Мариэла Шриэль, болельщица сборной Уругвая]:

«Это был хороший матч. Уругваю немного не хватило. Думаю, мы могли забить ещё один гол. Но вратарь Саудовской Аравии был великолепен. На мой взгляд, он стал лучшим игроком матча».

Ничья оставила группу H полностью открытой. Ранее в тот же день Испания неожиданно сыграла 0:0 с Кабо-Верде. Таким образом, после первого тура все четыре команды группы имеют по одному очку.

В других матчах понедельника Бельгия и Египет также сыграли вничью – 1:1, а Иран и Новая Зеландия – со счётом 2:2.

В ближайшее время Франция сыграет с Сенегалом, Ирак с Норвегией, Аргентина с Алжиром, а Австрия с Иорданией.

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