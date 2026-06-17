Саммит G7 во Франции: главные темы переговоров

Лидеры стран «Большой семёрки» и их супруги сделали традиционное общее фото на саммите G7 во французском..

Лидеры стран «Большой семёрки» и их супруги сделали традиционное общее фото на саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бене.

Встреча проходит с участием лидеров США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Японии и Канады, а также представителей Европейского союза и приглашённых государств.

Одной из главных тем саммита стала ситуация на Ближнем Востоке. Встреча проходит на фоне объявленного Вашингтоном предварительного соглашения с Ираном. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает использовать дипломатические механизмы для снижения напряжённости в регионе.

Значительная часть переговоров посвящена мировой экономике и торговле. Лидеры обсуждают устойчивость глобальных цепочек поставок, доступ к критически важным сырьевым ресурсам и снижение зависимости от отдельных поставщиков стратегических материалов.

Отдельное внимание участники уделили отношениям с Китаем. Они обсудили поставки редкоземельных металлов, развитие высоких технологий и обеспечение стабильности мировой промышленности на фоне наплыва на рынки дешёвой китайской продукции.

На полях саммита также проходят консультации по вопросам европейской безопасности и ситуации вокруг Украины. Для участия в них во Францию прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

В заключительный день саммита лидеры проводят серию двусторонних встреч и рабочих заседаний. Среди тем обсуждения – дальнейшие шаги по вопросам международной безопасности, развитие технологий искусственного интеллекта, энергетика и координация действий крупнейших экономик мира в условиях глобальной нестабильности.

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