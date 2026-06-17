Запрет соцсетей для детей Великобритания В Великобритании намерены запретить детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями...

В Великобритании запретят соцсети для детей младше 16 лет

Запрет соцсетей для детей

Великобритания

В Великобритании намерены запретить детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Правительство также планирует ввести дополнительные ограничения для игровых и стриминговых платформ.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что такие меры должны помочь детям проводить меньше времени в интернете и больше – в реальной жизни.

Нововведения затронут ряд платформ, включая Snapchat, TikTok, YouTube и X. При этом мессенджеры WhatsApp и Signal под ограничения не попадут. Британское правительство также рассматривает возможность введения ночных ограничений и мер против бесконечной прокрутки контента для несовершеннолетних.

Некоторые школьники говорят, что не ожидали таких строгих мер.

[Харриет, школьница]:

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«Я не думала, что это действительно случится. Мне казалось, что он откажется от этой идеи или возьмёт больше времени на раздумья. Но, похоже, он уверен в своём решении, и я не уверена, что согласна с ним. Больше всего беспокоит, что я не смогу общаться с друзьями. Социальные сети я использую для связи с родителями и семьёй».

На вопрос о том, чем она займётся без телефона, школьница ответила коротко.

[Харриет, школьница]:

«Буду смотреть в стену».

Некоторые подростки считают, что ограничения всё же могут принести пользу.

[Изабелла, школьница]:

«Я понимаю, что в будущем это положительно повлияет на жизнь молодых людей и их психическое здоровье. Это поможет создать больше стабильности».

Учителя говорят, что отсутствие телефонов даст подросткам больше времени для других занятий.

[Скотт Паркер, директор Tarleton Academy]:

«Мы сказали ученикам, что это подарок – возможность освободиться от телефона и получить время на другие дела. Это замечательно».

Правительство рассчитывает провести соответствующий закон через парламент до конца 2026 года, а сами ограничения должны вступить в силу весной 2027-го.

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