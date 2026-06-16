Семерых спасённых волчат лечат в центре реабилитации в Турции

Семерых спасённых волчат лечат в центре реабилитации животных в Диярбакыре на юго-востоке Турции. Детёнышей нашёл житель..

Семерых спасённых волчат лечат в центре реабилитации животных в Диярбакыре на юго-востоке Турции. Детёнышей нашёл житель сельской местности. Ветеринары считают, что их мать по какой-то причине умерла.

[Элгин Оркум Узунлу, ветеринар]:

«Житель провинции Элязыг обнаружил семерых волчат и немедленно привёз их к нам на лечение. Мы провели обследование и теперь заботимся об этих щенках».

У волчат обезвоживание, истощение и атрофия мышц, но патологических изменений нет. Однако трое щенков находятся в тяжёлом состоянии. Их поместили в отделение интенсивной терапии. Остальные проходят лечение в обычном отделении.

[Элгин Оркум Узунлу, ветеринар]:

«Сначала мы стали кормить их специальным молоком. После этого применили лекарства от обезвоживания и истощения. Мы провели внутривенную терапию и сразу же сделали им обязательные прививки».

Пока волчата очень слабы и напуганы. Ветеринары ухаживают за ними как за детьми. Периодически выносят на улицу – на свежий воздух. В рацион добавляют немного мяса.

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В Турции обитают азиатские волки. Их насчитывается примерно 7000. В большие стаи собираются редко. В основном охотятся парами или семейными группами.

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