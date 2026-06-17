Выставка гобелена из Байё в Британском музее уже не за горами. Эта знаменитая реликвия вернётся в..

Билеты на выставку гобелена из Байё уже доступны для членов Британского музея

Выставка гобелена из Байё в Британском музее уже не за горами. Эта знаменитая реликвия вернётся в Англию впервые за 900 лет. Выставка начнётся в сентябре, а сейчас для почётных членов обществ поддержки музея открыли возможность забронировать бесплатные билеты.

Гобелен из Байё – это льняное полотно с аппликацией и вышивкой шерстяными нитками. На нём запечатлены подготовка нормандского завоевания Англии Вильгельмом I и битва при Гастингсе в 1066 году.

На 70 метрах полотна изображены корабли, пиры, военные приготовления и кровавые сражения – всего 58 ярких сцен.

Кто автор гобелена и где его сделали, доподлинно неизвестно. По одной из версий, произведение искусства в XI веке заказал епископ из Байё, но создали его в Англии.

Британский историк Элизабет ван Хаутс посвятила 40 лет жизни изучению этого гобелена.

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«Он, безусловно, вошёл бы в десятку лучших артефактов или культурных ценностей любой страны. Гобелен принадлежит французам. Его создали в честь завоевания Англии как пропагандистский материал для норманнов. Но в каком-то смысле это также культурная ценность для англичан, поскольку именно они его авторы».

Раньше выставить гобелен в Великобритании не получалось, поскольку хрупкий экспонат мог пострадать при перевозке. Теперь новые технологии позволяют всё сделать безопасно.

Средневековое произведение искусства обычно хранится в музее в Байё, но он закрылся на двухгодичную реставрацию. Это дало уникальную возможность выставить гобелен в Лондоне.

Битва при Гастингсе круто развернула ход истории. В сражении погибли англосаксонский король Гарольд и два его брата. Во главе Англии встал король Вильгельм I. Вскоре страна вошла в число сильнейших держав в Европе. А гобелен из Байё сохранил в себе ценные свидетельства истории.

[Элизабет ван Хаутс, историк]:

«Вокруг прибытия гобелена из Байё царит невероятный ажиотаж. Я знаю, что многие хотят его увидеть и выстроятся в очередь за билетами, как только начнётся продажа».

Для широкой публики возможность купить билеты откроется 1 июля. Демонстрация гобелена начнётся 10 сентября.

Взамен этой реликвии Британский музей временно предоставит Франции сокровища из курганного некрополя Саттон-Ху и средневековые шахматы с острова Льюис.

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