fb pixel
Телеканал NTD

Билеты на выставку гобелена из Байё уже доступны для членов Британского музея

Билеты на выставку гобелена из Байё уже доступны для членов Британского музея

Выставка гобелена из Байё в Британском музее уже не за горами. Эта знаменитая реликвия вернётся в..

Дата загрузки: 2026-06-17

Билеты на выставку гобелена из Байё уже доступны для членов Британского музея

Выставка гобелена из Байё в Британском музее уже не за горами. Эта знаменитая реликвия вернётся в Англию впервые за 900 лет. Выставка начнётся в сентябре, а сейчас для почётных членов обществ поддержки музея открыли возможность забронировать бесплатные билеты.

Гобелен из Байё – это льняное полотно с аппликацией и вышивкой шерстяными нитками. На нём запечатлены подготовка нормандского завоевания Англии Вильгельмом I и битва при Гастингсе в 1066 году.

На 70 метрах полотна изображены корабли, пиры, военные приготовления и кровавые сражения – всего 58 ярких сцен.

Кто автор гобелена и где его сделали, доподлинно неизвестно. По одной из версий, произведение искусства в XI веке заказал епископ из Байё, но создали его в Англии.

Британский историк Элизабет ван Хаутс посвятила 40 лет жизни изучению этого гобелена.

[Элизабет ван Хаутс, историк]:
«Он, безусловно, вошёл бы в десятку лучших артефактов или культурных ценностей любой страны. Гобелен принадлежит французам. Его создали в честь завоевания Англии как пропагандистский материал для норманнов. Но в каком-то смысле это также культурная ценность для англичан, поскольку именно они его авторы».

Раньше выставить гобелен в Великобритании не получалось, поскольку хрупкий экспонат мог пострадать при перевозке. Теперь новые технологии позволяют всё сделать безопасно.

Средневековое произведение искусства обычно хранится в музее в Байё, но он закрылся на двухгодичную реставрацию. Это дало уникальную возможность выставить гобелен в Лондоне.

Битва при Гастингсе круто развернула ход истории. В сражении погибли англосаксонский король Гарольд и два его брата. Во главе Англии встал король Вильгельм I. Вскоре страна вошла в число сильнейших держав в Европе. А гобелен из Байё сохранил в себе ценные свидетельства истории.

[Элизабет ван Хаутс, историк]:
«Вокруг прибытия гобелена из Байё царит невероятный ажиотаж. Я знаю, что многие хотят его увидеть и выстроятся в очередь за билетами, как только начнётся продажа».

Для широкой публики возможность купить билеты откроется 1 июля. Демонстрация гобелена начнётся 10 сентября.

Взамен этой реликвии Британский музей временно предоставит Франции сокровища из курганного некрополя Саттон-Ху и средневековые шахматы с острова Льюис.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...