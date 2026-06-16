В Израиле нашли почти нетронутые мраморные статуи возрастом 1700 лет

В Израиле представили два мраморных бюста римской эпохи, обнаруженные во время раскопок недалеко от города Биньямина-Гиват-Ада..

В Израиле представили два мраморных бюста римской эпохи, обнаруженные во время раскопок недалеко от города Биньямина-Гиват-Ада на севере страны. Возраст статуй оценивается примерно в 1700 лет.

Обе скульптуры нашли лежащими лицом вниз. По словам археологов, они сохранились почти полностью, что считается большой редкостью. Обычно подобные изделия в древности разбивали и использовали повторно как строительный материал.

[Михаэль Сороцкин, сотрудник Управления древностей]:

«Два целых бюста находят крайне редко, потому что обычно их использовали повторно – ради материала или для других целей. И видеть их спустя 1700 лет под слоем земли очень волнительно. Мы гордимся тем, что можем показать их миру. Такие находки в Израиле встречаются крайне редко».

Статуи нашли на территории археологического памятника, где исследователи проводят раскопки древнего поселения римского периода. Учёные считают, что бюсты намеренно спрятали, чтобы уберечь от кражи или повторного использования.

[Михаэль Сороцкин, сотрудник Управления древностей]:

«Когда мы начали расчищать находку, нас поразили эти мраморные фигуры. А когда мы присмотрелись, были шокированы. Мы не могли поверить своим глазам, потому что это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это открытие всей жизни, особенно с таким качеством сохранности. Можно видеть, что статуя полностью цела. За исключением носа этой фигуры».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На основании одной из статуй археологи обнаружили надпись с именем Ликург. Исследователи предполагают, что речь идёт о легендарном основателе спартанского государства.

Личность второй фигуры пока не установлена. Специалисты продолжают изучать находку и не исключают, что бюст может изображать древнего философа.

Короткая ссылка на эту страницу: