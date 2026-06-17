Аргентина разгромила Алжир благодаря трём голам Месси

Лионель Месси забил три мяча в ворота Алжира и принёс Аргентине победу в первом матче группы..

Лионель Месси забил три мяча в ворота Алжира и принёс Аргентине победу в первом матче группы J на Чемпионате мира 2026 года. Встреча закончилась со счётом 3:0

38-летний нападающий довёл свой счёт голов на мировых первенствах до 16 и сравнялся по этому показателю с Мирославом Клозе. После финального свистка аргентинские болельщики ещё долго праздновали победу возле стадиона в американском Канзас-Сити.

[Хосе Луис Секера, болельщик сборной Аргентины]:

«Король есть король. Месси приехал на Чемпионат мира и уже забил три раза. Мбаппе забил два, американец тоже два, а теперь у Месси три. Король есть король».

Несмотря на поражение, алжирские болельщики тепло встретили успех Аргентины. После игры болельщики двух команд обменивались футболками, фотографировались и поздравляли друг друга.

[Ахмед Музен, болельщик сборной Алжира]:

«В футболе бывают победы и поражения. Но самое главное – единство. После матча всё хорошо. Мы обнимаемся, обмениваемся сувенирами. В этом и есть смысл футбола. Мы счастливы, что можем разделить эти эмоции. Это опыт, который мы никогда не забудем».

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Многие алжирские болельщики признались, что рады возможности увидеть игру аргентинской звезды на его последнем чемпионате мира.

[Тарек Суфан, болельщик сборной Алжира]:

«Мне тяжело это принимать. Но если поражение приходит от такого игрока, как он, я принимаю это с открытым сердцем. Это последний этап карьеры Месси. Поздравляю Месси и Аргентину».

В других матчах группы J Франция обыграла Сенегал со счётом 3:1, а Норвегия победила Ирак – 4:1.

[Альдо Мартинес, болельщик сборной Аргентины]:

«Кто-то спросил меня, каким был мой опыт. Месси – это и есть этот опыт. Хет-трик. Чемпионат мира. Впервые в жизни. Я привёл сюда свою маленькую дочь. Это невероятно. Мы плакали».

Следующим соперником Аргентины станет Австрия. Алжир сыграет против Иордании. Также пройдут матчи Англия – Хорватия, Португалия – ДР Конго, Гана – Панама и Узбекистан – Колумбия.

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