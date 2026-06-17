Минздрав ДРК привлёк блогеров к распространению информации об Эболе

Конголезский блогер из провинции Итури снимает видеоролик об опасности лихорадки Эбола. Боб Ленга Жаккуоб, известный в..

Конголезский блогер из провинции Итури снимает видеоролик об опасности лихорадки Эбола. Боб Ленга Жаккуоб, известный в сети как Сембо, присоединился к другим создателям цифрового контента, которые помогают Министерству здравоохранения ДР Конго бороться с распространением вируса.

Буниа – столица провинции Итури – оказалась в самом эпицентре вспышки смертельноопасного заболевания.

[Боб Ленга Жаккуоб, видеоблогер]:

«Прошёл уже месяц со дня объявления о вспышке Эболы, и я вижу, как наши братья и сёстры умирают от этой болезни. Поэтому я сказал себе, что не могу молчать. Поэтому снимаю такие видео, чтобы повысить осведомлённость среди тех, кто игнорирует существование этой болезни».

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Представители Министерства здравоохранения ДРК говорят, что традиционные методы информирования людей затруднены из-за нестабильной обстановки и плохой инфраструктуры. В то же время социальные сети позволяют напрямую взаимодействовать с молодыми конголезцами. Блогеры не только снимают собственные видеоролики, но и распространяют официальные сообщения.

[Хуссейн Твайбу, сотрудник Минздрава ДРК]:

«Мы подумали, что это мощный инструмент не только для повышения осведомлённости общественности, но и для спасения жизней».

В больнице в Буниа круглосуточно работают группы экстренного реагирования, поскольку количество случаев заболевания растёт.

[Роберт Тшимулайи, медик]:

«Мы неустанно работаем день за днём, чтобы понять, как лучше помогать людям и как искоренить эту эпидемию, потому что на кону человеческие жизни».

Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго вызвана редким штаммом Бундибугио. Пока нет официальных лекарств и вакцин, предназначенных для борьбы с этим вирусом.

В стране зарегистрировано уже более 800 случаев заражения. Более 190 человек умерли. Представители системы здравоохранения говорят, что худшее впереди.

[Дьёдонн Мвамба Казади, глава Института здравоохранения ДРК]:

«Нам необходимо увеличить возможности центров лечения Эболы, поскольку уже сейчас наших возможностей недостаточно во всех центрах лечения».

Это 17-я зарегистрированная вспышка Эболы в ДРК с 1976 года, когда этот опасный вирус выявили впервые.

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