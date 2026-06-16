В укреплённой камере на севере Испании начинает работать гигантский водородный двигатель. Этот процесс впервые снимают на..

В Испании испытали первый в мире гигантский водородный двигатель

В укреплённой камере на севере Испании начинает работать гигантский водородный двигатель. Этот процесс впервые снимают на видеокамеру. Новая разработка финской компании Wärtsilä (Вя́ртсиля) проходит испытания.

Работа над двигателем началась в 2021 году.

[Расмус Тейр, сотрудник компании Wärtsilä]:

«За нами находится водородный двигатель Wärtsilä-31, работающий на чистом водороде. А это значит, что он вообще не выделяет углерода, используя зелёный водород – экологически чистое топливо».

В процессе работы водородный двигатель производит электроэнергию и поставляет её непосредственно в энергосеть Испании.

Разработчики не раскрывают мощность двигателя, но говорят, что из нескольких установок можно построить электростанцию, которая будет вырабатывать мегаватты электричества.

Но создание таких электростанций пока под вопросом. Сейчас водород финскому производителю поставляет французская компания Air Liquide (Эр Ликид). Сжиженный газ привозят на грузовиках. Но для обеспечения крупной электростанции такой способ не годится.

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[Расмус Тейр, сотрудник компании Wärtsilä]:

«Масштабное внедрение водорода в энергетический сектор, безусловно, потребует инвестиций в инфраструктуру. Поэтому для жизнеспособности этого нужны водородные трубопроводы и увеличение производства водорода».

Также специалисты отмечают, что водородные электростанции не смогут заменить солнечные и ветровые, а будут лишь дополнением к ним.

Между тем сторонники использования водорода в сфере энергетики говорят, что развитию этой технологии нужна финансовая поддержка властей.

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