Без Wi-Fi и кондиционеров: ретро-поезд стал хитом в Польше

В Польше быстро набирает популярность новый поезд «Неспешный». В отличие от современных скоростных составов, он идёт..
Дата загрузки: 2026-06-16
В Польше быстро набирает популярность новый поезд «Неспешный». В отличие от современных скоростных составов, он идёт дольше обычного, не предлагает Wi-Fi и кондиционеров, зато проходит по живописным маршрутам и оформлен в стиле 80-х годов прошлого столетия.
Проект запустила государственная железнодорожная компания PKP. Поезд соединяет крупные города и туристические направления — от Карпат до Балтийского моря. С момента запуска в апреле билеты на многие рейсы регулярно раскупают полностью.
Одной из главных особенностей стала кухня. В вагоне-ресторане пассажирам предлагают традиционные польские блюда – бигос, журек, колбаски с луком и другие национальные угощения.
[Эва, сотрудница вагона-ресторана]:
«Мы предлагаем традиционное польское меню. Все продукты готовятся на нашей центральной кухне опытными поварами, а затем блюда доводятся до готовности уже здесь».
Для многих пассажиров такая поездка становится возможностью отвлечься от постоянного потока информации и насладиться дорогой.
[Рафал, пассажир]:
«Этот поезд отличается тем, что возвращает нас в прошлое, к тем железным дорогам, которые существовали в Польше, и к тому, как люди путешествовали, когда я был примерно в возрасте своего сына».
[Антони, пассажир]:
«Мне нравится локомотив в цветах прошлых лет. И сама поездка очень приятная. Когда я узнал об этом поезде, сразу захотел на нём прокатиться».
При этом новый сервис не заменяет скоростные поезда, а дополняет их.
[Михал, пассажир]:
«Если мне нужно быстро добраться на работу, я выберу Pendolino. Но для отпуска или поездки на выходные я бы точно выбрал этот поезд».
В PKP говорят, что проект рассчитан на тех, кто хочет замедлиться, путешествовать более осознанно и по-настоящему увидеть страну за окном, а не просто как можно быстрее добраться до пункта назначения.
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