В Чили обсуждают новые торговые пути после провала ТТП

В чилийском Винья-дель-Мар обсуждают новые торговые пути для Техоокеанского региона. Здесь собрались представители стран, которые входили в несостоявшееся Транстихоокеанское партнёрство (ТТП). Это соглашение о зоне свободной торговли, из которого в январе вышли США. Соответствующий указ подписал Дональд Трамп.

Чили – одна из стран-основательниц соглашения. В первый день переговоров чилийский министр иностранных дел сказал, что участники зоны свободной торговли Латиноамериканских стран, которую называют Тихоокеанским альянсом, договорились ввести новую категорию под названием ассоциативное членство.

[Эральдо Муньос, министр иностранных дел Чили]:

«Что касается наших международных отношений, то для стран, которые хотят участвовать в зоне свободной торговли Тихоокеанский альянс, мы решили ввести категорию «ассоциативное членство»».

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай сказал, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона могут заключать двусторонние соглашения.

[Луис Видегарай, министр иностранных дел Мексики]:

«Если один из главных членов ТТП решил пойти по иному пути, это предоставляет возможности для двусторонних соглашений между другими членами ТТП. Без сомнения, Тихоокеанский альянс – это интересная платформа, которая обладает огромным потенциалом».

Обсуждения сопровождались ожесточёнными протестами противников ТТП. Для разгона демонстрантов чилийская полиция применила водомёты. Несколько человек были арестованы.

12 стран региона подписали Транстихоокеанское партнёрство в феврале прошлого года. Если бы оно было ратифицировано, на него пришлось бы 40% всей мировой экономики.

Участниками соглашения, помимо США, Чили и Мексики, были Япония, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Перу, Малайзия, а также Бруней, Сингапур и Вьетнам.