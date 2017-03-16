Отель в Токио обслуживают 140 роботов

Эти любезные роботы-динозавры приветливо встречают каждого посетителя нового отеля в Токио. И такой роботизированный персонал здесь можно увидеть повсюду. Высокотехнологичные работники помогают регистрироваться, собирают мусор и развлекают посетителей.

Кроме того, во всех номерах есть вот такие симпатичные роботизированные помощники.

[Юкио Нагаи, менеджер отеля]:

«Мы поставили робота с искусственным интеллектом в каждом номере. Это главная «изюминка» нашего отеля. Робот распознаёт движения людей с помощью камеры, самостоятельно думает и в будущем сможет сам оценивать ситуацию и предлагать идеи».

Это уже второй роботизированный отель в Японии. Первый открылся в 2015 году в префектуре Нагасаки. Название этих отелей звучит как «Хэнн-на», что в буквальном переводе означает «Странный отель». Однако сотрудники объясняют, что смысл несколько иной.

[Юкио Нагаи, менеджер отеля]:

«Слово «хэнн» из названия отеля можно перевести как «странный», но здесь другое значение. Его можно перевести как «изменение». То есть мы вместе с отелем меняемся, развиваемся».

Отель обслуживают 140 роботов с искусственным интеллектом. Однако здесь работают и люди. Они следят за исправностью роботизированного персонала. В первом отеле этим сначала занимались 30 человек. Теперь, когда процесс наладился, требуется помощь только семи специалистов.

Ночь в роботизированном отеле стоит 120 долларов. Летом откроется третья такая гостиница. Её строят в центральной части Японии.