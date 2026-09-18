Куба поёт по-мексикански: конкурс мариачи провели в Гаване

Десятки кубинцев в ярких нарядах исполняют песни под аккомпанемент мексиканского ансамбля. Этот концерт - кульминация конкурса..

Десятки кубинцев в ярких нарядах исполняют песни под аккомпанемент мексиканского ансамбля. Этот концерт — кульминация конкурса музыки мариачи в Гаване. В нём приняли участие 80 кубинских артистов.

Мария Лус Инсуа – в числе самых пожилых исполнителей. Она выступает в собственноручно расшитом костюме в стиле чарро.

Участники соревновались в двух категориях: в исполнении песен легендарного мексиканского певца Хуана Габриэля, а также в исполнении мексиканских народных песен в стиле ранчера.

Мария не вышла в финал, но для неё сама возможность исполнять мексиканские песни – уже награда.

Мексиканская музыка настолько популярна среди кубинцев, что примерно 70 местных радиостанций посвятили ей специальные программы.

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«Я живу с любовью ко всему миру и мечтой о том, чтобы люди горячо любили Мексику. Пусть Мексика и дальше присутствует здесь, на Кубе. Никто не любит Мексику так сильно, как кубинцы».

Фестиваль музыки мариачи приурочили ко Дню независимости Мексики. В финале конкурса выступил приглашённый из Мексики творческий коллектив.

Мариачи – это жанр традиционной мексиканской музыки. В 2011 году её включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Исполнители в современных ансамблях играют на скрипках, гитарах, трубах и других инструментах.

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