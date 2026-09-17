Почему хуситы стремятся контролировать Баб-эль-Мандебский пролив

Йеменские боевики-хуситы продвигаются на юг вдоль побережья Красного моря, захватывая всё больше территории страны. Их цель..

Йеменские боевики-хуситы продвигаются на юг вдоль побережья Красного моря, захватывая всё больше территории страны. Их цель – взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив – важнейший морской путь между Азией и Европой.

Баб-эль-Мандеб, ширина которого в самом узком месте достигает 29 километров, находится на юге Красного моря и соединяет его с Аденским заливом. С одной стороны пролива находится Йемен, с другой – Джибути и Эритрея.

Через Баб-эль-Мандеб суда проходят из Аденского залива в Красное море, а затем следуют по Суэцкому каналу в сторону Европы. По этому маршруту перевозят нефть и другие сырьевые товары, в том числе российскую нефть, направляющуюся в Азию.

Если движение через пролив нарушается, судам приходится обходить Африку через мыс Доброй Надежды. Это добавляет к рейсу несколько недель и значительно увеличивает расходы.

Именно поэтому контроль над проливом имеет большое значение для хуситов. Сейчас группировка контролирует два портовых города на побережье – Ходейду и Моху. Ходейду хуситы использовали как базу для атак на суда в Красном море.

Ещё ближе к проливу находится Дубаб. Напротив него расположен остров Перим, который разделяет два судоходных канала пролива.

Контроль над Дубабом и Перимом позволит хуситам получить контроль над самим проливом.

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В 2023 году, когда хуситы только начали атаки на суда, крупные судоходные и нефтяные компании уже начали направлять свои корабли в обход Африки.

После того как 20 июля хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, поток нефти через Баб-эль-Мандеб сократился. К концу июля он составлял около 4,9 миллиона баррелей в сутки. В марте-июне средний показатель достигал 5,7 миллиона.

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