Бразилия в моде: страна стала мировым культурным трендом

От моды до кино Бразильская культура в тренде Бразилия стала мировым культурным трендом. Интерес к стране..
Дата загрузки: 2026-09-17
От моды до кино
Бразильская культура в тренде
Бразилия стала мировым культурным трендом. Интерес к стране распространяется на многие сферы: от моды и музыки до кино, спорта и туризма.
Появился даже целый тренд Brazilcore, который вышел далеко за пределы страны.
Он заключается в том, чтобы носить одежду в цветах бразильского флага и отсылками к местной культуре. На улицах разных стран можно увидеть бикини, микро-шорты, вязаные изделия, футбольные майки и аксессуары в бразильском стиле.
Популярность страны отражается и на туризме. В 2025 году Бразилию посетило более девяти миллионов иностранных туристов. Это на 37% больше, чем в 2024-м.
В Рио-де-Жанейро туристы приезжают в фавелу Рочинья и снимают там видео для соцсетей.
[Эдуардо Маристани, турист из Барселоны]:
«Мы увидели все эти видео в соцсетях о фавелах, пляжах, атмосфере, вечеринках, женщинах – понемногу обо всём».
Бразильская культура всё чаще появляется и на крупных международных площадках. Так, концерт Шакиры в 2026-м собрал не менее миллиона человек.
Для международных компаний, организаторов мероприятий и блогеров Бразилия становится важным рынком и аудиторией.
[Витор Оливейра, тургид из Рочиньи]:
«Я думаю, соцсети – это главный способ быстро и широко донести информацию до всего мира. Без них, я думаю, здесь были бы только местные жители, этого огромного числа туристов здесь не было бы».
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