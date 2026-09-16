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Бразилия в моде: страна стала мировым культурным трендом

Бразилия в моде: страна стала мировым культурным трендом

От моды до кино Бразильская культура в тренде Бразилия стала мировым культурным трендом. Интерес к стране..

Дата загрузки: 2026-09-17

Бразилия в моде: страна стала мировым культурным трендом

От моды до кино
Бразильская культура в тренде

Бразилия стала мировым культурным трендом. Интерес к стране распространяется на многие сферы: от моды и музыки до кино, спорта и туризма.

Появился даже целый тренд Brazilcore, который вышел далеко за пределы страны.
Он заключается в том, чтобы носить одежду в цветах бразильского флага и отсылками к местной культуре. На улицах разных стран можно увидеть бикини, микро-шорты, вязаные изделия, футбольные майки и аксессуары в бразильском стиле.

Популярность страны отражается и на туризме. В 2025 году Бразилию посетило более девяти миллионов иностранных туристов. Это на 37% больше, чем в 2024-м.

В Рио-де-Жанейро туристы приезжают в фавелу Рочинья и снимают там видео для соцсетей.

[Эдуардо Маристани, турист из Барселоны]:
«Мы увидели все эти видео в соцсетях о фавелах, пляжах, атмосфере, вечеринках, женщинах – понемногу обо всём».

Бразильская культура всё чаще появляется и на крупных международных площадках. Так, концерт Шакиры в 2026-м собрал не менее миллиона человек.

Для международных компаний, организаторов мероприятий и блогеров Бразилия становится важным рынком и аудиторией.

[Витор Оливейра, тургид из Рочиньи]:
«Я думаю, соцсети – это главный способ быстро и широко донести информацию до всего мира. Без них, я думаю, здесь были бы только местные жители, этого огромного числа туристов здесь не было бы».

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