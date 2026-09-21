В Колумбии лесной пожар перекинулся на заповедник флоры и фауны Игуаке – одну из важнейших экосистем..

В Колумбии пожар перекинулся на одну из важнейших экосистем

В Колумбии лесной пожар перекинулся на заповедник флоры и фауны Игуаке – одну из важнейших экосистем департамента Бояка.

Пламя полыхает в районе города Вилья-де-Лейва.

Власти подозревают, что это был поджог. Расследованием занимается Национальное управление по снижению рисков стихийных бедствий.

[Убальдо Кастро, глава Управления]:

«Судя по всему, всё указывает на то, что к возникновению этой ситуации причастны злоумышленники».

Пламя достигает пяти метров в высоту. Пожар начался в субботу, и его до сих пор не удалось локализовать из-за сильного ветра и труднодоступности охваченной огнём территории.

[Лус Малавер, директор заповедника]:

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«Горящий холм Сан-Маркос находится на территории заповедника флоры и фауны Игуаке; сейчас 17 команд егерей работают над тушением огня и делают всё возможное, используя имеющиеся у нас ресурсы».

В борьбе с огнём также участвуют более 250 сотрудников спасательных служб, сил гражданской обороны, Красного Креста, армии, полиции и пожарных расчётов. Им помогают четыре вертолёта, оснащенные устройствами для сброса воды и антипиренов.

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