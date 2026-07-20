Инфантино и Трамп вручили Кубок мира победителю чемпионата 2026 года

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу, победив в финале Аргентину со счётом 1:0. Единственный мяч..

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу, победив в финале Аргентину со счётом 1:0. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Это второй титул чемпионов мира в истории испанской команды после победы на турнире 2010 года.

После окончания матча президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино вручили игрокам медали и Кубок мира. Лучшим футболистом турнира признали капитана сборной Испании Родри Эрнандеса.

В Мадриде тысячи болельщиков вышли на улицы. Люди с национальными флагами заполнили центр города и праздновали победу до глубокой ночи.

[Мария Вьера, жительница Мадрида]:

«Это величайшее событие! Мы ждали этого 16 лет, с тех пор как я была маленькой девочкой. Мне было восемь лет, когда мы победили в прошлый раз. Я смотрела каждый матч Испании, да и остальные тоже. Да здравствует Испания! Мы – чемпионы мира!» Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Несмотря на поражение, тысячи аргентинских болельщиков собрались у Обелиска в Буэнос-Айресе. Они пели, запускали фейерверки и благодарили национальную сборную за турнир. Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что в стране будет объявлен национальный выходной в честь серебряных призёров Чемпионата мира.

[Исаак Ламбаро, болельщик сборной Аргентины]:

«Нам не в чем упрекнуть команду. Ребята боролись до самой последней минуты и отдали всё. Они подарили нам столько радости на этом турнире. Я им безмерно благодарен».

Испания стала шестой сборной в истории, которая выигрывала Чемпионат мира как минимум дважды. Ранее это удавалось Бразилии, Германии, Италии, Аргентине и Уругваю. При этом испанцы прошли весь плей-офф без серии пенальти, одержав пять побед подряд на пути ко второму мировому титулу.

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