Инфантино и Трамп вручили Кубок мира победителю чемпионата 2026 года

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу, победив в финале Аргентину со счётом 1:0. Единственный мяч..
Дата загрузки: 2026-07-20
Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу, победив в финале Аргентину со счётом 1:0. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Это второй титул чемпионов мира в истории испанской команды после победы на турнире 2010 года.
После окончания матча президент США Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино вручили игрокам медали и Кубок мира. Лучшим футболистом турнира признали капитана сборной Испании Родри Эрнандеса.
В Мадриде тысячи болельщиков вышли на улицы. Люди с национальными флагами заполнили центр города и праздновали победу до глубокой ночи.
[Мария Вьера, жительница Мадрида]:
«Это величайшее событие! Мы ждали этого 16 лет, с тех пор как я была маленькой девочкой. Мне было восемь лет, когда мы победили в прошлый раз. Я смотрела каждый матч Испании, да и остальные тоже. Да здравствует Испания! Мы – чемпионы мира!»
Несмотря на поражение, тысячи аргентинских болельщиков собрались у Обелиска в Буэнос-Айресе. Они пели, запускали фейерверки и благодарили национальную сборную за турнир. Президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что в стране будет объявлен национальный выходной в честь серебряных призёров Чемпионата мира.
[Исаак Ламбаро, болельщик сборной Аргентины]:
«Нам не в чем упрекнуть команду. Ребята боролись до самой последней минуты и отдали всё. Они подарили нам столько радости на этом турнире. Я им безмерно благодарен».
Испания стала шестой сборной в истории, которая выигрывала Чемпионат мира как минимум дважды. Ранее это удавалось Бразилии, Германии, Италии, Аргентине и Уругваю. При этом испанцы прошли весь плей-офф без серии пенальти, одержав пять побед подряд на пути ко второму мировому титулу.
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