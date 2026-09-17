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Куклы бизонов в реальную величину прошлись по Таймс-сквер

Куклы бизонов в реальную величину прошлись по Таймс-сквер

Два бизона размером с настоящих животных появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кукловоды заставили их двигаться и..

Дата загрузки: 2026-09-17

Куклы бизонов в реальную величину прошлись по Таймс-сквер

Два бизона размером с настоящих животных появились на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кукловоды заставили их двигаться и даже дышать.

Это репетиция проекта «Возвращение бизонов». Его создал режиссёр Амир Низар Зуаби вместе со старейшинами индейских племён ленапе и лакота. Это часть художественного проекта о коренных народах Америки и о возвращении бизонов, которых в прошлом почти полностью уничтожили.

Каждая фигура достигает около двух метров в высоту и почти трёх метров в длину. Для управления одним бизоном нужны три человека.

[Крейг Лео, режиссёр кукольного представления «Возвращение бизонов»]:
«Для лакота связь между природой и животными неразделима. Они считают этих животных своими братьями и сёстрами, как и воду и деревья. Поэтому возвращение бизонов, даже в город, для лакота и коренных народов означает надежду и возможность нового начала».

Фигуры создали в Южной Африке, а собрали в Нью-Йорке. При изготовлении использовали переработанные и пригодные для переработки материалы, включая фанеру, металл и мешковину.

Над проектом работают более 100 добровольцев.

[Сьюзан Фельдман, организатор проекта «Возвращение бизонов»]:
«Я надеюсь, люди почувствуют силу этих бизонов и увидят, как много людей объединились, чтобы создать нечто общее. Мне кажется, сегодня это особенно важно».

В ближайшее время стадо из 40 бизонов должно пройти по Нижнему Манхэттену и центру Бруклина.

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