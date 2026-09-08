Загляните в обновлённую штаб-квартиру культового бренда Moto Guzzi

Обновлённая штаб-квартира культовых мотоциклов Moto Guzzi открыла двери для публики в Манделло-дель-Ларио в итальянской Ломбардии. Масштабная реконструкция стоимостью 50 миллионов евро длилась пять лет.

Теперь гости могут познакомиться с расширенными площадями завода и постоять на смотровых площадках, откуда открывается вид на производственную линию. Здесь внедрены новые автоматизированные системы, и в то же время сохранились этапы ручной сборки.

[Грег Линн, архитектор]:

«Наверху, на сборочном заводе, где раньше людям приходилось толкать мотоциклы на 50 метров, теперь это делают роботы, которых мы сами создаём. А в смотровой комнате можно увидеть всю автоматизацию в сочетании с мастерством. Эта автоматизация не заменяет рабочих. Она перемещает к ним детали, чтобы они занимались тем, что у них получается лучше всего, — высококлассным ремеслом». [Маттео Бодди, представитель компании Piaggio]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Moto Guzzi – это ручная работа, ремесленный продукт и произведение искусства. И мы никогда не заменяем это автоматизацией».

Компания Moto Guzzi работает с 1921 года. В 30-х она стала крупнейшим производителем Италии. В 50-х к ней пришла гоночная слава. Тогда же компания построила собственную аэродинамическую трубу для испытания мотоциклов, а также создала знаменитый восьмицилиндровый гоночный двигатель. В конце 60-х появился фирменный V-образный агрегат с углом между цилиндрами 90°. И сейчас Moto Guzzi использует ту же базовую идею силовой установки, появившуюся в 60-х.

У итальянской марки есть поклонники по всему миру.

[Тимоти Беннет, турист из США]:

«У меня Moto Guzzi с 20 лет, и мне нравится приезжать сюда. Я был здесь в 2021 году на 100-летнем юбилее». [Ролан Рампну, турист из Франции]:

«Мне нравятся люди, которые ездят на этих мотоциклах, нравится их менталитет, нравятся этот двухцилиндровый двигатель и характер Moto Guzzi. Этот мотоцикл узнаёшь среди всех остальных. Он не похож ни на один другой. Это культовый бренд».

На заводе также открылся новый музей, посвящённый истории Moto Guzzi. Здесь представлены более 160 мотоциклов, включая экспериментальный прототип 1919 года, который предшествовал рождению знаменитого итальянского бренда.

Короткая ссылка на эту страницу: