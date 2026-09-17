Этот салат вырос буквально над головами покупателей. Теплица размером с небольшое поле расположилась на крыше супермаркета..

Супермаркет в Берлине сам выращивает и продаёт салат

Этот салат вырос буквально над головами покупателей. Теплица размером с небольшое поле расположилась на крыше супермаркета в Берлине. Здесь за год выращивают и продают до 900 000 упаковок салата.

На городской ферме используют гидропонный способ. Земли в лотках совсем немного. Поливают салат дождевой водой, а при необходимости – водопроводной. Обогревают теплицу отходящим теплом холодильного оборудования. Часть энергии дают солнечные панели.

Созревает салат за три недели. Потом его срезают и упаковывают. Часть продукции поступает вниз в торговый зал. Остальное везут примерно в 500 магазинов сети.

[Марион, покупательница]:

«Идея нас впечатлила, и надеюсь, она приживётся. Единственный нюанс: упаковка из полиэтилена. Мне это не очень нравится. Хотя, возможно, дело в сроках хранения и гигиене. Но в остальном – отличная идея». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сотрудники фермы согласны с замечанием об упаковке. Но говорят, что на поиск решения требуется время.

Ещё один минус – высокая цена. И покупатели это тоже замечают.

[Александра, покупательница]:

«Было бы здорово, если бы больше магазинов перенимали этот опыт, ведь местная продукция очень важна. И сейчас, когда цены растут, надеюсь, что эти продукты станут немного дешевле».

В компании отмечают, что высокая цена обусловлена большими затратами на содержание городской фермы и оплату труда работникам. Выход из ситуации видят в том, чтобы увеличить масштабы выращивания.

Компания планирует создать десятки таких ферм, в том числе и на крышах зданий логистических центров.

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