Исследовательница помогает стартапам превращать мусор в деньги

Не все эти яблоки попадут на полки магазинов. Как правило, отбракованные плоды отправляют в компост. Но..

Не все эти яблоки попадут на полки магазинов. Как правило, отбракованные плоды отправляют в компост. Но австралийская исследовательница Линн Лу считает это неоправданным.

[Линн Лу, исследовательница]:

«Выращивание яблока первого сорта обходится во столько же, во сколько и выращивание яблока второго сорта или плода, который пойдёт в переработку. В любом случае вы несёте эти затраты, поэтому важно использовать 100% выращенной продукции».

Десять лет назад Линн Лу занималась научными исследованиями в области переработки отходов. Теперь помогает стартапам, которые предлагают новые идеи по созданию продукции из вторсырья.

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Например, Мэтт Барбер получает бактериальную целлюлозу из пищевых отходов. Потом делает материалы, похожие на бумагу, кожу и древесину.

[Мэтт Барбер, основатель стартапа Brewtree]:

«Вы открываете стартап, но не знаете, куда деть продукцию, а Линн помогает найти рынок сбыта».

А этот крупный завод – пример того, до какого уровня может вырасти перерабатывающее предприятие. Здесь отходы превращают в такие продукты, как пиролизный уксус, биоуголь и пиролизное масло.

[Диджей Паркер, сотрудник компании Renergi]:

«Мы можем перерабатывать около 30 000 тонн отходов биомассы и 4000 тонн муниципальных отходов в год».

По официальным данным, в Австралии ежегодно образуется 76 миллионов тонн отходов. Это примерно три тонны на каждого жителя.

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