Что скрывается внутри дата-центра в Милане

Внутри исторического здания в Милане функционирует дата-центр, рассчитанный на бесперебойную работу цифровых сервисов. Здесь серверные стойки..

Внутри исторического здания в Милане функционирует дата-центр, рассчитанный на бесперебойную работу цифровых сервисов. Здесь серверные стойки соединены километрами кабелей, а оборудование постоянно охлаждают и обеспечивают резервным питанием.

Центр построили в 2014 году в бывшей штаб-квартире телекоммуникационной компании Fastweb. Он занимает около 2100 квадратных метров и предоставляет облачные и другие цифровые услуги компаниям, банкам, страховым организациям и государственным структурам.

[Макс Гаспаррони, директор по технологиям и безопасности Fastweb]:

«Это ключевой объект для нашей компании, поскольку он обеспечивает максимальную надёжность и стабильность цифровых сервисов, а через этот дата-центр мы можем предоставлять клиентам облачные сервисы Fastweb».

Все основные системы здесь продублированы: от электроснабжения до охлаждения и подключения к сетям.

Охлаждение работает по замкнутому контуру. В системе постоянно циркулируют 120 тысяч литров воды, которые залили ещё при строительстве центра. Новую воду для этого процесса практически не расходуют.

Электроэнергии центр потребляет примерно столько же, сколько 400 домохозяйств. При этом Fastweb заявляет, что получает её из возобновляемых источников. За сутки дата-центр способен передавать до 15 петабайт данных. Это столько же, сколько весит почти четыре миллиона фильмов в высоком разрешении.

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Потребность в таких объектах растёт вместе с развитием облачных сервисов и искусственного интеллекта. Но одновременно дата-центры сталкиваются с вопросами энергопотребления, водоснабжения и доступности электросетей.

Так, власти разных стран уже вводят ограничения для новых центров из-за нагрузки на электроэнергетику и водные ресурсы.

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