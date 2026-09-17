В США разгорелся скандал вокруг Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Его недавно..

Скандал вокруг Центра Кеннеди в США: суд не разрешил добавить к названию имя Трампа

В США разгорелся скандал вокруг Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне. Его недавно закрыли на реконструкцию стоимостью более 250 миллионов долларов. Одновременно федеральный суд запретил добавить имя Дональда Трампа к его названию.

После этого президент заявил, что ремонт не начнётся, пока решение не рассмотрит апелляционный суд. Если суды не разрешат разместить его имя на здании, он пригрозил вообще отказаться от реконструкции.

Трамп хочет, чтобы на фасаде появилось название: «Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, восстановленный и отремонтированный президентом Дональдом Трампом». Он также предлагал назвать площадь перед центром «площадью президента Дональда Трампа». Суд запретил оба варианта без одобрения Конгресса.

Центр Кеннеди открылся как мемориал убитому президенту Джону Кеннеди. Здесь на протяжении десятилетий выступали известные артисты, а также работали Вашингтонская национальная опера и Национальный симфонический оркестр.

После возвращения Трампа в Белый дом президент возглавил совет директоров центра и начал менять его программу. Позже совет заявил, что зданию необходим срочный ремонт.

Центр Кеннеди построили в 60-х годах прошлого века, и, по словам его руководства, сооружение нуждается в масштабной реконструкции. В начале сентября в главном коридоре частично обрушился потолок, что усилило опасения по поводу состояния здания. На ремонт Конгресс уже выделил 257 миллионов долларов.

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