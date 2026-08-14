Соревнования HYROX собрали в Бангкоке более 20 тыс. участников

В Бангкоке начинается крупнейший в Азии турнир HYROX. В нём примут участие более 20 тысяч спортсменов...
Дата загрузки: 2026-08-14
В Бангкоке начинается крупнейший в Азии турнир HYROX. В нём примут участие более 20 тысяч спортсменов.
Этот вид соревнований пользуется всё большей популярностью в Азии. В местных фитнес-клубах проходят регулярные тренировки, где участники готовятся к гонкам. HYROX включает восемь километров бега, между которыми спортсмены выполняют силовые упражнения.
28-летняя Випхада готовится к своим первым соревнованиям.
[Випхада Чанчана, участница первой гонки HYROX]:
«Больше всего мне нравится сообщество, потому что раньше я никогда так не тренировалась. Обычно я занималась с весами и делала обычные упражнения, а здесь друзья заставляют меня выкладываться, и все тренеры тоже. Поэтому это очень здорово».
Фумиаки Накамура начал заниматься HYROX два месяца назад.
[Фумиаки Накамура, участник первой гонки HYROX]:
«После предыдущей гонки я увидел много публикаций в социальных сетях, а один из моих друзей пригласил меня, и я подумал: «Почему бы и нет?»»
Тренер по HYROX в Бангкоке говорит, что после мартовских соревнований заметил значительный рост популярности этого формата.
[Ворахоп Кори Фуангкхаджорнфунг, тренер HYROX]:
«Теперь об этом знают практически все: от людей, которые почти не ходят в спортзал, до мам и пап в социальных сетях. В интернете от HYROX уже не спрятаться, поэтому многие хотят попробовать его, даже не участвуя в соревнованиях, а просто посмотреть, что представляют собой эти занятия».
Среди постоянных участников – Кристиана Томас. Она готовится к своей третьей гонке.
[Кристиана Томас, участница третьей гонки HYROX]:
«Мне нравится, что результаты можно сравнивать. Если участвуешь сейчас, в следующий раз можешь попытаться улучшить свой результат».
Турнир HYROX в Бангкоке проходит с 13 по 16 августа. Для некоторых участников эти соревнования также станут квалификационным этапом на чемпионат мира PUMA HYROX 2027 года в Гонконге.
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