Соревнования HYROX собрали в Бангкоке более 20 тыс. участников

В Бангкоке начинается крупнейший в Азии турнир HYROX. В нём примут участие более 20 тысяч спортсменов...

В Бангкоке начинается крупнейший в Азии турнир HYROX. В нём примут участие более 20 тысяч спортсменов.

Этот вид соревнований пользуется всё большей популярностью в Азии. В местных фитнес-клубах проходят регулярные тренировки, где участники готовятся к гонкам. HYROX включает восемь километров бега, между которыми спортсмены выполняют силовые упражнения.

28-летняя Випхада готовится к своим первым соревнованиям.

[Випхада Чанчана, участница первой гонки HYROX]:

«Больше всего мне нравится сообщество, потому что раньше я никогда так не тренировалась. Обычно я занималась с весами и делала обычные упражнения, а здесь друзья заставляют меня выкладываться, и все тренеры тоже. Поэтому это очень здорово».

Фумиаки Накамура начал заниматься HYROX два месяца назад.

[Фумиаки Накамура, участник первой гонки HYROX]:

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«После предыдущей гонки я увидел много публикаций в социальных сетях, а один из моих друзей пригласил меня, и я подумал: «Почему бы и нет?»»

Тренер по HYROX в Бангкоке говорит, что после мартовских соревнований заметил значительный рост популярности этого формата.

[Ворахоп Кори Фуангкхаджорнфунг, тренер HYROX]:

«Теперь об этом знают практически все: от людей, которые почти не ходят в спортзал, до мам и пап в социальных сетях. В интернете от HYROX уже не спрятаться, поэтому многие хотят попробовать его, даже не участвуя в соревнованиях, а просто посмотреть, что представляют собой эти занятия».

Среди постоянных участников – Кристиана Томас. Она готовится к своей третьей гонке.

[Кристиана Томас, участница третьей гонки HYROX]:

«Мне нравится, что результаты можно сравнивать. Если участвуешь сейчас, в следующий раз можешь попытаться улучшить свой результат».

Турнир HYROX в Бангкоке проходит с 13 по 16 августа. Для некоторых участников эти соревнования также станут квалификационным этапом на чемпионат мира PUMA HYROX 2027 года в Гонконге.

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