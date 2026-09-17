Война вынуждает афганцев уезжать из Ирана домой

Война между Ираном, США и Израилем вынуждает афганцев покидать Иран и возвращаться домой. Через пограничный переход..

Война между Ираном, США и Израилем вынуждает афганцев покидать Иран и возвращаться домой. Через пограничный переход Ислам-Кала на западе Афганистана сейчас ежедневно возвращаются от 20 до 40 семей.

За последние два года Иран покинули более двух миллионов афганцев. Большинство из них уехали или были депортированы ещё до нынешнего обострения. Теперь к этому добавились война, рост цен и сокращение заработков.

[Абдул Гани Казизаде, представитель «Талибана» на границе]:

«Сейчас из-за войны и роста стоимости жизни цены в Иране настолько выросли, что многие люди говорят: заработка, который они получают, больше недостаточно для покрытия основных расходов».

На границе люди рассказывают, что ещё недавно могли работать и обеспечивать семьи. Теперь всё изменилось.

[Саид Джавад Кази Хани, вернувшийся из Ирана]:

«Когда мы впервые приехали в Иран, работы было много, жизнь была доступной, и мы чувствовали себя в безопасности. Но теперь всё изменилось, и ситуация очень тяжёлая. Само иранское правительство не имеет к нам претензий, но некоторые люди начали плохо к нам относиться. Раньше такого не было».

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Однако возвращение не гарантирует людям работу. Абдул Джаббар прожил в Иране почти 40 лет. После начала войны решил вернуться с семьёй в Афганистан.

[Абдул Джаббар, вернувшийся из Ирана]:

«Но теперь, когда мы приехали, здесь нет работы. Я очень жалею, что вернулся в Афганистан».

Отметим, что инфляция в Иране за год достигла почти 90%. Продукты подорожали почти на 130%. На фоне этого для многих афганцев даже повседневные расходы стали непосильными.

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