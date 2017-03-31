31 марта 2017

Восток плюс Запад: новое кулинарное изделие баоцца

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Можно ли объединить популярное азиатское блюдо с не менее популярным европейским – например, китайский пирожок баоцзы с итальянской пиццей? У американца Алекса Кри это получилось. Своё кулинарное творение он назвал баоцца.

[Алекс Кри, совладелец ресторана BAOZZA]:
«Сначала люди думают, что это шутка. Им кажется это забавным или интересным. Но увидев это, они понимают, что всё серьёзно. Они заинтригованы и хотят попробовать, и понимают, что это не шутка, а — очень вкусное блюдо».

Баоцзы – это приготовленная на пару булочка с начинкой. Чаще всего внутрь кладут мясной фарш с капустой. Баоццу также готовят на пару, но в тесто добавляют итальянские специи. А начинка — та же, что и в пицце, то есть – ветчина, сыр, помидоры.

Идея создать такое блюдо пришла Алексу во время командировки в Китай. Замысел настолько увлёк его, что в прошлом году он уволился с работы и переехал в Пекин. Алекс открыл ресторанчик в торговом центре и начал рекламировать новое кулинарное творение по всему городу.

Многим оно пришлось по душе.

[житель Пекина]:
«Аромат, когда добавляешь соус, очень хороший. Вкус, конечно, такой сложный – немного пряный, соли в меру, а сыра – много. Я первый раз попробовал баоццу. Думаю, блюдо неплохое».

Между тем, продавцы традиционных пирожков считают, что у баоццы в Китае большого будущего нет.

[владелица магазина]:
«Думаю, это будет не очень-то популярным в Китае. Нечто подобное можно купить и в KFC. А такие магазинчики, как наши, не станут повально продавать это блюдо. Ну ка, ребёнку это понравится? Да, вкус неплохой».

Китайцы обычно едят баоцзы на завтрак, но могут есть и в другое время дня. Начинкой служит не только мясной фарш с капустой. В пирожки также кладут тыкву или грибы, а иногда – сладкую пасту из фасоли.

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