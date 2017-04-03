Римский марафон: «золото» у эфиопских бегунов

Десятки бегунов снова преодолели дистанцию в более чем 40 километров, пробежав мимо знаковых достопримечательностей Рима. В столице Италии состоялся 23-й ежегодный марафон. Традиционно он проходит в конце марта – начале апреля.

В этот раз мероприятие проходило под дождём, а удача оказалась на стороне эфиопских бегунов. Они взяли «золото» и в мужской, и в женской категориях.

Среди мужчин самым быстрым оказался Шура Китала Тола. Он преодолел 42 километра за 2 часа 7 минут и 30 секунд. До рекорда не хватило буквально четверти минуты.

Обладателем самого лучшего результата этого забега с 2009 года остаётся кениец Бенджамин Кипту. Он пробежал марафон за 2 часа 7 минут и 17 секунд.

В этом году кенийцы — на втором и третьем местах.

Среди женщин выиграла эфиопка Рама Чота Туса, причём второй год подряд. Её время — 2 часа 27 минут и 21 секунда. На втором и третьем местах тоже эфиопки.

В целом в марафоне приняло участие более 16 тысяч спортсменов из 130 стран мира. Были и люди с ограниченными физическими возможностями. Так, среди участников на ручных велосипедах победил итальянец Алессандро Занарди.

Впервые Римский марафон состоялся в 1974 году. Он имеет так называемый Серебряный лейбл, которым также обладают марафоны в Роттердаме, Амстердаме, Вашингтоне и Париже.