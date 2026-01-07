Экспресс Элвиса отправляется на австралийский фестиваль в честь «короля рок-н-ролла»

Поклонники Элвиса Пресли и его подражатели едут на фестиваль «короля рок-н-ролла» в австралийский город Паркс. Они..
Поклонники Элвиса Пресли и его подражатели едут на фестиваль «короля рок-н-ролла» в австралийский город Паркс.
Они собрались на Центральном вокзале Сиднея, чтобы отправиться в путешествие длиной 357 километров на экспрессе Элвиса.
Семичасовая поездка на поезде включает непрерывную череду развлечений, в том числе выступления артистов, исполняющих величайшие хиты музыканта.
[Луис Браун, подражатель Элвиса Пресли]:
«Последние два года, когда я приезжал в Австралию, мне говорили, насколько невероятный этот фестиваль. Меня то и дело спрашивали: «Ты поедешь в Паркс?» А я всегда отвечал: «Нет». Но в этом году решил приехать и уже рад».
[Пол Хиллз, участник фестиваля]:
«Нам нужна радость, и это то, что Элвис принёс мне – радость и счастье вопреки всем нашим проблемам. Я просто люблю слушать его музыку. И когда её слушаешь, то забываешь обо всех проблемах».
Фестиваль Элвиса в Парксе проводится во вторую неделю января каждого года. Он приурочен ко дню рождения музыканта 8 января. В этом году Пресли исполнился бы 91 год.
Элвис Пресли родился в Тупело, американский штат Миссисипи. Музыкальную карьеру начал почти сразу после окончания школы на легендарном лейбле Sun Records в Мемфисе.
Когда ему исполнился 21 год, он уже обрёл мировую славу. При этом в разгар карьеры он также отслужил в армии.
По сей день сам Элвис и его музыка пользуются большой популярностью.
Во всём мире музыкант продал более миллиарда пластинок – больше, чем любой другой артист.
Его продажи в Америке принесли ему золотые, платиновые и мультиплатиновые награды за 150 различных альбомов и синглов.
Он также снялся в 33 успешных фильмах.
Элвис умер в своём доме в Мемфисе 16 августа 1977 года. Ему было 42 года.
Поклонники со всего мира до сих пор приезжают в Грейсленд, чтобы почтить память певца.
