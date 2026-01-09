Lego представила интерактивные конструкторы с «умными» деталями

На выставке CES-2026 в Лас-Вегасе датская компания Lego представила новую технологию для своих конструкторов. Инновационная разработка..
На выставке CES-2026 в Лас-Вегасе датская компания Lego представила новую технологию для своих конструкторов. Инновационная разработка представляет собой интерактивную платформу Smart Play. Вместе с обычными деталями в комплект входят «умные» кирпичики, «умные» метки и «умные» минифигурки.
В «умный» кирпичик – Smart Brick – встроены микрочип, датчики, светодиоды, микродинамик, акселерометр и аккумулятор, который поддерживает беспроводную зарядку.
Smart Brick можно разместить, например, в собранном истребителе. И если при его строительстве использована «умная» метка, то кирпичик считывает с неё инструкцию и начинает светиться и издавать звуки, соответствующие этой игрушке.
При этом Smart Brick в реальном времени реагирует на движение и перемещение. По мнению разработчиков, детям станет ещё интереснее играть с такими конструкторами.
Кроме того, «умные» кубики могут общаться друг с другом. В этом помогает беспроводная сеть BrickNet, разработанная компанией Lego на основе технологии Bluetooth.
[Джулия Голдин, сотрудница компании Lego]:
«Этот аудиокубик оснащён большим интеллектом и может считывать запрограммированные в метках и интерактивных минифигурках модели поведения. Всё это органично вписывается в систему Lego. Технологию можно интегрировать в любой набор».
Lego также представила новые конструкторы Star Wars, созданные в партнёрстве с компанией Walt Disney. Они поступят в продажу 1 марта.
