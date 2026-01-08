Эти роговые отростки и фрагменты черепа принадлежат динозавру из семейства цератопсидов. Древние окаменелости нашли на территории..

Учёные доказали, что рогатые динозавры обитали в Европе в меловой период

Эти роговые отростки и фрагменты черепа принадлежат динозавру из семейства цератопсидов. Древние окаменелости нашли на территории Европы. И это помогло учёным сделать новое открытие.

Рогатые растительноядные динозавры цератопсиды жили в период от 100 до 66 миллионов лет назад. Раньше считалось, что они обитали в Азии и Северной Америке. Существование их в Европе долгое время оставалось под вопросом.

Причина в том, что к исследователям в основном попадали небольшие фрагменты костей. В итоге их ошибочно относили к другим видам динозавров.

Так было с айкацератопсом. Его останки нашли в Венгрии. Скелет был неполным. Учёные не смогли прийти к единому мнению, был ли динозавр рогатым. Предположили, что он мог относиться к семейству протоцератопсиды.

Недавно исследователи нашли более полные останки черепа айкацератопса. Их тщательно изучили, в том числе и с помощью компьютерной томографии. Оказалось, что у айкацератопса были рога, как и у других представителей семейства цератопсиды.

Кроме того, палеонтологи повторно исследовали и более ранние находки, которые ошибочно относили к семейству рабдодонтиды. В итоге учёные пришли к выводу, что они тоже принадлежат рогатым динозаврам.

[Аттила Эши, палеонтолог]:

«Это открытие подтверждает предыдущую гипотезу о том, что цератопсиды существовали на территории Европы на многочисленных цепочках островов».

По словам учёных, в поздний меловой период территория современной Европы представляла собой не цельный континент, а цепь островов, окружённых мелководными морями.

Исследователи предполагают, что рогатые динозавры попали в Европу из Азии, перемещаясь между островами. Но доказательств этому пока нет.

