В аэропорту Шарль-де-Голь – крупнейшем во Франции – массово отменяют рейсы из-за снегопадов и обледенения. Многие..

Дата загрузки: 2026-01-08

В крупнейшем аэропорту Франции отменяют рейсы из-за снегопада

В аэропорту Шарль-де-Голь – крупнейшем во Франции – массово отменяют рейсы из-за снегопадов и обледенения.

Многие пассажиры оказались в затруднительном положении.

[пассажир]:
«Я люблю снег, но не сейчас».

[пассажир]:

«В мобильном телефоне я вижу, что мой рейс отменяют пять дней подряд, так что я взял билеты на поезд».

Для большей части севера Франции из-за непогоды объявлен оранжевый уровень опасности. В аэропорту Шарль-де-Голь отменили около 40% рейсов.

Пассажиров предупредили заранее, поэтому большого хаоса удалось избежать.

[пассажир]:
«Наш рейс в Амстердам отменён, и мы не знаем, как добраться в Мехико, мы не знаем, что происходит. Как вы знаете, снегопад ещё довольно сильный, так что… я не знаю. Поедем на ближайшую железнодорожную станцию, чтобы узнать, что они могут сделать. Мы видели в новостях, что в Амстердаме тоже полный хаос с поездами, самолётами, автобусами».

А это тот самый аэропорт Амстердама Схипхол – один из самых загруженных в Европе. Здесь перебои с авиасообщением уже шесть дней подряд. В ночь на четверг в аэропорту были вынуждены ночевать около тысячи пассажиров. Ранее в среду из-за непогоды отменили около 700 рейсов.

