Медузы спят подобно людям, несмотря на отсутствие мозга

Это медуза кассиопея андромеда в лаборатории Университета Бар-Илана в Израиле. Учёные говорят, что сейчас она спит.

В отличие от млекопитающих, у медуз нет ни мозга, ни глаз. У них простая нервная система, представляющая собой рыхлую сеть нейронов, распределённых по всему телу.

Учёные обнаружили, что, несмотря на простую анатомию, у медуз есть регулярные циклы активности и отдыха. Это выяснили в процессе непрерывной видеосъёмки, в том числе в инфракрасном диапазоне.

[Орен Леви, биолог]:

«Мы увидели, что медузы спят по восемь часов в сутки. Думаю, что они именно спят».

В бодрствующем состоянии медуза ритмично сокращает мышцы, что позволяет ей двигаться, а также помогает циркулировать в организме кислороду и питательным веществам. В периоды отдыха эти импульсы значительно замедляются. Медузы спят в основном ночью. Днём тоже есть короткие периоды отдыха. Морские анемоны спят в основном днём.

Чтобы подтвердить, что эти существа именно спят, учёные воздействовали на них разными способами: включали свет, создавали вибрацию и размещали рядом пищу.

Во время сна реакция была более замедленной, чем во время бодрствования. Так же бывает и у людей, и у животных. Кроме того, после таких помех на следующий день медузы спали дольше, как будто хотели восполнить потерянное время сна.

Исследователи также изучили происходящее в нервных клетках подопытных. Оказалось, что ДНК, повреждённые во время активности, восстанавливались в период отдыха.

Учёные говорят, что такие исследования помогут им лучше понять предназначение сна в целом.

