Наводнения в Косове: людей спасают из домов

В Косове уже несколько дней подряд проводят спасательные операции. Жителей эвакуируют из-за наводнений, начавшихся после сильных..
Дата загрузки: 2026-01-08
В Косове уже несколько дней подряд проводят спасательные операции. Жителей эвакуируют из-за наводнений, начавшихся после сильных дождей и снегопадов. Они затронули большую часть балканской страны.
Это село Кузмин недалеко от столицы Приштины.
[Селим Муртези, пострадавший от наводнения]:
«Cпасатели пришли сюда сегодня. Мы лежали, пытаясь согреть ребёнка. Спасатели подошли к окнам и попросили нас пойти с ними. Мы согласились. Возможно, город организует нам более тёплое место. Главное было уйти от воды и выжить».
Теперь эту семью везут в безопасное место. Власти организовали для неё проживание в отеле.
Спасатели тем временем продолжают своё дело.
[Блерим Гаши, спасатель]:
«Ожидается, что сегодня ночью похолодает ещё больше. Даже сейчас ощущается холод. Но мы справляемся и пытаемся помочь людям».
Из-за затопления инфраструктуры некоторые районы страны остались без света. А в некоторых из-за загрязнения перекрыли водоснабжение.
Все школы Косова остаются закрытыми до 12 января.
В ближайшие дни в регионе прогнозируются новые дожди и снегопады.
Короткая ссылка на эту страницу: