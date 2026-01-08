В Косове уже несколько дней подряд проводят спасательные операции. Жителей эвакуируют из-за наводнений, начавшихся после сильных..

Наводнения в Косове: людей спасают из домов

В Косове уже несколько дней подряд проводят спасательные операции. Жителей эвакуируют из-за наводнений, начавшихся после сильных дождей и снегопадов. Они затронули большую часть балканской страны.

Это село Кузмин недалеко от столицы Приштины.

[Селим Муртези, пострадавший от наводнения]:

«Cпасатели пришли сюда сегодня. Мы лежали, пытаясь согреть ребёнка. Спасатели подошли к окнам и попросили нас пойти с ними. Мы согласились. Возможно, город организует нам более тёплое место. Главное было уйти от воды и выжить».

Теперь эту семью везут в безопасное место. Власти организовали для неё проживание в отеле.

Спасатели тем временем продолжают своё дело.

[Блерим Гаши, спасатель]:

«Ожидается, что сегодня ночью похолодает ещё больше. Даже сейчас ощущается холод. Но мы справляемся и пытаемся помочь людям».

Из-за затопления инфраструктуры некоторые районы страны остались без света. А в некоторых из-за загрязнения перекрыли водоснабжение.

Все школы Косова остаются закрытыми до 12 января.

В ближайшие дни в регионе прогнозируются новые дожди и снегопады.

