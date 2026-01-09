Экипаж Crew-11, участвующий в долговременной экспедиции МКС-73/74, вернётся на Землю досрочно. Причина в том, что у..

НАСА досрочно прервёт миссию на МКС из-за проблем со здоровьем у астронавта

Экипаж Crew-11, участвующий в долговременной экспедиции МКС-73/74, вернётся на Землю досрочно. Причина в том, что у одного астронавта возникли проблемы со здоровьем. Его имя не разглашают, поскольку информация о пациенте конфиденциальна. Сейчас его состояние стабильно.

По той же причине НАСА отменило для астронавтов первый в этом году выход в открытый космос. Американцы Зена Кардман и Майкл Финк должны были подготовить оборудование для выгрузки солнечных панелей. После их установки МКС будет получать дополнительную электроэнергию.

[Джаред Айзекман, директор НАСА]:

«Здоровье и благополучие наших астронавтов всегда были и будут нашим наивысшим приоритетом. <…> В ближайшие дни космический корабль Dragon покинет МКС с командиром Зеной Кардман, пилотом Майклом Финком, японским астронавтом Кимией Юи и Олегом Платоновым из Роскосмоса и благополучно вернёт их на Землю».

Директор НАСА принял такое решение после консультации с врачом.

[Джеймс Полк, главный врач НАСА]:

«В этом конкретном случае, поскольку инцидент со здоровьем был достаточно серьёзным, чтобы вызвать беспокойство, мы хотели бы завершить обследование. Лучший способ сделать это – провести его на Земле, где есть необходимое медицинское оборудование».

Экипаж Crew-11 прибыл на орбитальную станцию 2 августа 2025 года. Возвращение на Землю было запланировано на февраль.

Сейчас на МКС живут и работают ещё три специалиста – Кристофер Уильямс из НАСА и двое россиян – Сергей Микаев и Сергей Кудь-Сверчков. Они прибыли на космическую станцию в конце ноября на корабле «Союз». Вернуться домой должны летом.

