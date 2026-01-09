fb pixel
В Албании людей спасают на лодках после затопления

В Албании в результате проливных дождей вышла из берегов река Вьоса. Из зон затопления военные спасают людей на лодках.

Эту женщину эвакуировали из деревни Феррас вместе с её собакой.

[местная жительница]:
«На этот раз воды было очень много. Раньше в мой дом никогда не заходила вода, а на этот раз это случилось».

Как сообщили в Министерстве обороны, уровень реки поднялся более чем на девять метров, и вода затопила фермы и деревни в низинах.

[местный житель]:
«Сегодня нас затопило, приехала полиция и вытащила нас на спасательных лодках. Мы благодарим их за помощь. Мы спасли скот, мы спасли себя. Вода поднялась на второй этаж, почти на 2,5 метра».

В Дурресе в дренажном канале был найден мёртвым 55-летний мужчина, пропавший без вести во вторник. По данным министерства внутренних дел, его, по всей видимости, унесло течением.

Службы экстренной помощи откачивают воду примерно из 800 домов и зданий. 300 эвакуированным предоставили убежище в армейских и полицейских учреждениях.

С 4 января из-за зимней непогоды в странах Западных Балкан закрывают дороги и железнодорожные пути. Также наблюдаются перебои с электроэнергией и водоснабжением.

