Австралию охватила худшая жара со времён «Чёрного лета»

Австралийцы устремились на пляжи и в бассейны, чтобы хоть как-то охладиться. [местный житель

Австралийцы устремились на пляжи и в бассейны, чтобы хоть как-то охладиться.

[местный житель]:
«Жара изматывает. Почти невыносимо. Но бассейн помогает справиться».

В штате Виктория – плюс 44°C, в столице Мельбурне – плюс 41°C, в Аделаиде – плюс 43. В Сиднее и Перте – попрохладнее: всего плюс 32.

[местная жительница]:
«Мы живём совсем рядом, в центре города. Поэтому любой способ охладиться – хорошая идея».

[местная жительница]:

«Думаю, психологически нужно сохранять спокойствие в жару и не паниковать. Это всего два-три дня. Потом она спадёт. Главное, в это время испытывать хоть какую-то радость: свежий воздух, приятные люди, хороший кофе, купание. Чего еще желать?»

Национальное метеорологическое бюро выпустило предупреждения о сильной или экстремальной жаре в Новом Южном Уэльсе, Виктории, Южной Австралии и Тасмании. Оно также предупредило об экстремальной пожарной опасности в Южной Австралии и Виктории.

[Тим Вибуш, глава ведомства по ЧС штата Виктория]:
«Мы особенно хотим, чтобы жители Виктории были внимательны к окружающей обстановке, оставались в прохладных местах, будь то местная библиотека, школа, спортивный центр или здания с кондиционерами, а также следили за тем, чтобы пить достаточно воды и, если есть возможность, отдыхали у рек, озёр или на пляжах».

Метеорологи заявили, что это худшая жара за последние шесть лет. Предыдущее такое лето прозвали «Чёрным». Тогда катастрофические лесные пожары уничтожили обширные территории юго-восточной Австралии, убив 33 человек.

