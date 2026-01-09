Лула да Силва наложил вето на законопроект, который сократил бы срок заключения экс-президента Болсонару

Президент Бразилии Лула да Силва наложил вето на законопроект, который мог бы сократить 27-летний срок лишения..

Президент Бразилии Лула да Силва наложил вето на законопроект, который мог бы сократить 27-летний срок лишения свободы для экс-президента Жаира Болсонару. Этот документ в декабре одобрил Национальный конгресс.

Болсонару отбывает наказание с ноября прошлого года. Его признали виновным в подготовке государственного переворота после выборов 2022 года, на которых он с небольшим отставанием проиграл левому политику Луле да Силве.

Законопроект предусматривал сокращение тюремного срока Болсонару до двух с небольшим лет. Также были бы сокращены на две трети сроки лишения свободы для осуждённых за участие в протестах 8 января 2023 года.

Тогда сторонники Болсонару выступили против Лулы да Силвы и потребовали его отставки. Они также попытались занять здания Национального конгресса, Президентского дворца и Верховного суда. В 2024 году 265 участников протестов были приговорены к тюремному заключению сроками от 15 до 17 лет.

Хотя Лула наложил вето на законопроект, Конгресс всё равно может принять документ. Однако нужно, чтобы за него проголосовало подавляющее большинство законодателей.

Экс-президент пока не прокомментировал решение Лулы.

Между тем адвокаты Болсонару призвали власти поместить его под домашний арест из-за плохого состояния здоровья. Он неоднократно попадал в больницу после того, как его ранили ножом во время избирательной кампании 2018 года.

