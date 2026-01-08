Десятки пар поженились среди ледяных и снежных скульптур в Харбине

Среди льда и снега 42 пары молодожёнов поклялись друг другу в любви и верности. Масштабная свадебная..
Дата загрузки: 2026-01-08
Среди льда и снега 42 пары молодожёнов поклялись друг другу в любви и верности. Масштабная свадебная церемония проходит в Харбине во время Международного фестиваля снежных и ледяных скульптур. Это уже 42-е такое мероприятие.
[Ли Юэчжу, невеста]:
«Лёд и снег – символ нашей чистой любви. Эта свадьба соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы хотим в этом участвовать. Нам очень повезло».
Харбин находится в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Зимы здесь суровые. Сейчас примерно минус 15.
[Цао Вэйдун, жених]:
«Хотя на улице довольно холодно, мне тепло на душе. Когда мы приехали в отель, организаторы подготовили всё необходимое, чтобы мы могли согреться».
Желающих пожениться в Харбине отбирали на конкурсной основе. Заявки подали 14 000 претендентов. Победили 42 пары, за которые отдали больше всего голосов.
[Ван Тин, невеста]:
«Мы подали заявку на участие в этой масштабной свадьбе. В течение 40 дней мы просили всех вокруг голосовать за нас и делиться информацией в социальных сетях. Мы мобилизовали всех: наших учителей, одноклассников, друзей и родственников».
Некоторые молодожёны родом из Хэйлунцзяна, а некоторые здесь впервые.
[Сурнамед У, невеста]:
«Ещё до свадьбы я мечтала побывать в Харбине. Мне нравится местная еда. Здесь очень много вкусных блюд. Люди здесь тоже очень дружелюбные».
[Ху Инчжо, жених]:
«Мы видим в этом возможность объединить северную и южную культуры (Китая). Мы ценим культурные обычаи родных городов друг друга. Культура льда и снега характерна для Северного Китая, поэтому, увидев в интернете объявление о «ледяной свадьбе», мы сделали всё, чтобы наше желание сбылось».
Организаторы говорят, что это мероприятие стало самой продолжительной и самой масштабной свадебной церемонией в Китае.
Между тем в последние десять лет китайцы женились всё реже. В 2024 году сочетались узами брака примерно шесть миллионов пар. Это на 20% меньше, чем в 2023-м.
Короткая ссылка на эту страницу: