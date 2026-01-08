Десятки пар поженились среди ледяных и снежных скульптур в Харбине

Среди льда и снега 42 пары молодожёнов поклялись друг другу в любви и верности. Масштабная свадебная..

Среди льда и снега 42 пары молодожёнов поклялись друг другу в любви и верности. Масштабная свадебная церемония проходит в Харбине во время Международного фестиваля снежных и ледяных скульптур. Это уже 42-е такое мероприятие.

[Ли Юэчжу, невеста]:

«Лёд и снег – символ нашей чистой любви. Эта свадьба соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы хотим в этом участвовать. Нам очень повезло».

Харбин находится в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Зимы здесь суровые. Сейчас примерно минус 15.

[Цао Вэйдун, жених]:

«Хотя на улице довольно холодно, мне тепло на душе. Когда мы приехали в отель, организаторы подготовили всё необходимое, чтобы мы могли согреться».

Желающих пожениться в Харбине отбирали на конкурсной основе. Заявки подали 14 000 претендентов. Победили 42 пары, за которые отдали больше всего голосов.

[Ван Тин, невеста]:

«Мы подали заявку на участие в этой масштабной свадьбе. В течение 40 дней мы просили всех вокруг голосовать за нас и делиться информацией в социальных сетях. Мы мобилизовали всех: наших учителей, одноклассников, друзей и родственников».

Некоторые молодожёны родом из Хэйлунцзяна, а некоторые здесь впервые.

[Сурнамед У, невеста]:

«Ещё до свадьбы я мечтала побывать в Харбине. Мне нравится местная еда. Здесь очень много вкусных блюд. Люди здесь тоже очень дружелюбные». [Ху Инчжо, жених]:

«Мы видим в этом возможность объединить северную и южную культуры (Китая). Мы ценим культурные обычаи родных городов друг друга. Культура льда и снега характерна для Северного Китая, поэтому, увидев в интернете объявление о «ледяной свадьбе», мы сделали всё, чтобы наше желание сбылось».

Организаторы говорят, что это мероприятие стало самой продолжительной и самой масштабной свадебной церемонией в Китае.

Между тем в последние десять лет китайцы женились всё реже. В 2024 году сочетались узами брака примерно шесть миллионов пар. Это на 20% меньше, чем в 2023-м.

