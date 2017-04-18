Число жертв обрушения мусорной свалки на Шри-Ланке возросло до 28

Число жертв обрушения мусорной свалки в Коломбо, столице Шри-Ланки, возросло до 28 человек. Под завалами могут находиться ещё 100.

Поисково-спасательная операция продолжается. Президент страны распорядился снабдить спасателей всем необходимым.

[Рошан Сеневиратне, представитель армии]:

«Эта лавина была довольно массивной. В некоторых местах приходится копать на 6 метров в глубину, в некоторых — ещё глубже. Мы опираемся на информацию от местных жителей».

Мусорная свалка высотой 90 метров находится на окраине столичного торгового района. Из-за обильных ливней на прошлой неделе она двинулась на жилые дома. При этом мусор также загорелся. Пылающие массы отходов и грязи накрыли около 80 лачуг. В целом, по данным полиции, пострадало 145 жилых домов. Трагедия произошла вечером в пятницу, когда страна праздновала Новый год.

Сейчас власти пытаются выяснить — кто виноват: только стихия или же причастны люди.

Жители пострадавшего квартала давно требовали от властей, чтобы мусорную свалку убрали. Они говорили, что она вредит их здоровью. Правительство обещало убрать гору в скором времени в рамках инфраструктурного плана.