Почти 3000 кубинцев станцевали сальсу, чтобы побить рекорд Гиннесса

Почти 3000 кубинцев танцуют на знаменитой набережной Малекон в Гаване. Они собрались, чтобы побить два рекорда..

Почти 3000 кубинцев танцуют на знаменитой набережной Малекон в Гаване. Они собрались, чтобы побить два рекорда Гиннесса: один – по числу людей, одновременно исполняющих танец руэда де касино, который многие называют сальсой; второй – по количеству кругов, состоящих из танцоров. Так здесь празднуют Национальный день музыки.

[участник мероприятия]:

«Все кубинцы гордятся тем, что их танец известен во всём мире. И мы, кубинцы, побили два рекорда. Может быть, позже их побьют другие, но сейчас они принадлежат нам – тем, кто создал этот танец и сделал его красивым и приятным. Касино – это жизнь для меня и для всех кубинцев». [туристка из Китая]:

«Мне нравится сальса, мне нравится руэда де касино, поэтому мне нравится Куба. В этом году я приезжаю в третий раз. Я должна была приехать сюда, чтобы насладиться этим фестивалем».

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Руэда де касино зародился в 50-х годах прошлого века. Этот салонный танец отличается красотой и плавностью движений. Словом «сальса» стали называть кубинскую музыку в конце 60-х.

Предыдущий рекорд по числу людей, одновременно исполняющих сальсу, установили венесуэльцы в 2022 году.

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