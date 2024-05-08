Это филиппинские школьники. Они пытаются слушать урок в условиях невыносимой жары. В таком же положении в..

Учёные: апрель стал самым жарким за всю историю наблюдений

Это филиппинские школьники. Они пытаются слушать урок в условиях невыносимой жары. В таком же положении в минувшем апреле были и школьники в Камбодже. В обеих странах временно отменили уроки. Аномальная жара стояла и во многих других азиатских странах.

В целом по всему миру апрель стал самым жарким либо самым тёплым за всю историю наблюдений. Об этом в ежемесячном докладе сообщает европейская климатическая служба Copernicus. Кроме того, температура бьёт рекорды 11-й месяц подряд.

[Жюльен Николя, климатолог]:

«Это одна из самых продолжительных серий глобальных температурных рекордов, которые мы наблюдаем в последние десятилетия».

Средняя глобальная температура воздуха в апреле этого года составила 15,03°C. Это на 0,14°C выше предыдущего рекорда в 2016 году. А весь последний год средняя температура в мире превышала показатель доиндустриального периода на 1,61 °C.

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Такому рекордному потеплению способствовал погодный феномен Эль-Ниньо. Из-за него нагреваются поверхностные воды Тихого океана, и тепло выделяется в атмосферу.

[Жюльен Николя, климатолог]:

«Удивительно, что, несмотря на окончание явления Эль-Ниньо, температура поверхности мирового океана пока высокая. В последние месяцы мы наблюдали все эти рекорды, и думаю, многие учёные задавались вопросом, могут ли произойти изменения в климатической системе. Это один из вопросов, который сейчас не даёт покоя климатологам, пытающимся понять, полностью ли мы понимаем климатическую систему или что-то изменилось».

Впрочем, во втором полугодии на смену Эль-Ниньо должно прийти противоположное погодное явление – Ла-Нинья. Оно охладит воду в Атлантике, в результате чего должна снизиться и температура воздуха в мире.

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