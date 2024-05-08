Житель Саны открыл музей старинных йеменских изделий в своей квартире

Гостиная йеменца Ахмада аль-Авами из города Сана не похожа ни на чью другую. Он превратил её..

Гостиная йеменца Ахмада аль-Авами из города Сана не похожа ни на чью другую. Он превратил её в домашний музей. Здесь повсюду старинные изделия: лампы, украшения интерьера и оружие. Коллекционировать артефакты Ахмад начал после учёбы во Франции.

[Ахмада аль-Авами, коллекционер]:

«Во Франции я обнаружил, что там люди очень интересуются нашей культурой. Это заставило меня задуматься о том, что мы должны уделять больше внимания сохранению нашего культурного наследия, наших обычаев и традиций».

Ахмад так увлечён коллекционированием, что часто вместо чего-то нужного для дома покупает старинные предметы. Так было и с этой дверью, которой уже 300 лет.

[Ахмада аль-Авами, коллекционер]:

«Я купил её, когда шёл за праздничной одеждой для детей. Я увидел дверь и спросил, сколько стоит. Цена показалась мне подходящей, так что я её купил. Я вернулся домой со старинной дверью вместо одежды, которую ждали дети».

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В гостиную-музей часто приходят гости.

[Мохаммед аль-Кахам, гость музея]:

«Это место, где представлено наследие Йемена, свидетельствует о творческих достижениях йеменцев из разных провинций. Здесь есть изделия из Саны, Ибба, Адена и Хадрамаута. Здесь всё наталкивает на размышления. Поэтому это место стало хорошей средой для литературных и интеллектуальных дискуссий».

Гости музея ведут размеренные беседы, читают стихи и поют фольклорные песни.

На территории Йемена образовалась одна из древнейших цивилизаций. Например, Аусанское царство существовало здесь в I тысячелетии до нашей эры. А городу Сана не менее 2000 лет.

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