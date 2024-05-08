В ЮАР рухнул строящийся дом: ищут выживших

В Южно-Африканской Республике продолжаются поисково-спасательные работы на месте рухнувшего во время строительства многоэтажного здания. Инцидент произошёл..

В Южно-Африканской Республике продолжаются поисково-спасательные работы на месте рухнувшего во время строительства многоэтажного здания.

Инцидент произошёл в прибрежном городе Джордж к востоку от Кейптауна.

Спасатели работают кранами, дрелями и голыми руками.

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К настоящему времени удалось извлечь из-под завалов 27 человек, в том числе – не менее шестерых погибших. Под обломками ещё могут оставаться десятки людей – 48 человек числятся пропавшими без вести. С одиннадцатью из них спасателям удалось связаться – они ждут спасения.

Всего на стройке находилось 75 рабочих.

Вокруг собрались их родственники, а также священники.

[Сиянда Сиджила, священнослужитель]:

«Это очень плохо, у нас никогда раньше такого не происходило. Мы видим, как такое происходит где-то ещё, но теперь это случилось с нами, поэтому мы решили прийти, чтобы показать, что верим в Бога, и что он может творить чудеса».

Причину обрушения власти ЮАР пока не называют. Президент Сирил Рамафоса призвал провести тщательное расследование.

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