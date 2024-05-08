В японском посёлке строят забор, чтобы скрыть от туристов гору Фудзи

Сфотографировать знаменитую гору Фудзи с этого ракурса скоро ни у кого не выйдет. Власти японского посёлка..
Дата загрузки: 2024-05-08
Наплыв путешественников раздражает местных жителей. Туристы паркуют автомобили там, где нельзя, мусорят и выходят на дорогу, не замечая машин.
[житель посёлка Фудзикавагутико]:
«Я видел, как люди выходят на проезжую часть, ездят на электросамокатах, не соблюдая правил дорожного движения, и попадают в аварии. В последнее время произошло много ДТП с участием иностранных туристов».
Фудзи – это стратовулкан на острове Хонсю в 90 километрах от Токио. В Японии он считается священным. Гора находится на частной территории, принадлежащей синтоистскому храму.
Япония сейчас переживает туристический бум. Это обусловлено падением йены. С одной стороны наплыв туристов помогает укрепить экономику, с другой – приносит неудобства местным жителям.
Короткая ссылка на эту страницу: