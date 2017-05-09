Датский завод превращает избыточную энергию в газ

Этот завод на окраине Копенгагена умеет преобразовывать электроэнергию в газ. И делает это при помощи микроорганизмов, которые называются археи.

Всё больше людей в мире начинают задумываться о сохранении избыточной энергии. Здесь её научились преобразовывать в газ метан. Его уже ввели в сеть газоснабжения Копенгагена.

[Дорис Хафенбрадл, главный технический директор Electrochaea]:

«Газ, который мы производим здесь, — метан, — это биогаз. Благодаря ему мы не используем ископаемые источники».

Технологию разработал немецкий стартап. В её основе – выделение водорода и кислорода из воды при помощи электричества. Затем водород объединяют с двуокисью углерода. В результате этого образуется метан.

А биокатализатором как раз и служат микроорганизмы.

Археи, которые вырабатывают метан, широко распространены в заболоченных территориях. Также их можно найти в кишечниках жвачных животных и человека.

Двуокись углерода можно получить на сталелитейных и цементных заводах, а также на пивоварнях.

То есть можно не только хранить избыточную энергию, а также уменьшать выбросы двуокиси углерода в атмосферу.

[Мих Хайн, генеральный директор Electrochaea]:

«Эта технология привлекла много внимания, поскольку она помогает перерабатывать СО2 в горючее топливо и хранить его. То есть можно перейти от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии».

В октябре второй подобный завод хотят построить в Венгрии.