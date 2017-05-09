Датский завод превращает избыточную энергию в газ

Всё больше людей в мире начинают задумываться о сохранении избыточной энергии. Здесь её научились преобразовывать в газ метан. Его уже ввели в сеть газоснабжения Копенгагена.
[Дорис Хафенбрадл, главный технический директор Electrochaea]:
«Газ, который мы производим здесь, — метан, — это биогаз. Благодаря ему мы не используем ископаемые источники».
Технологию разработал немецкий стартап. В её основе – выделение водорода и кислорода из воды при помощи электричества. Затем водород объединяют с двуокисью углерода. В результате этого образуется метан.
А биокатализатором как раз и служат микроорганизмы.
Археи, которые вырабатывают метан, широко распространены в заболоченных территориях. Также их можно найти в кишечниках жвачных животных и человека.
Двуокись углерода можно получить на сталелитейных и цементных заводах, а также на пивоварнях.
То есть можно не только хранить избыточную энергию, а также уменьшать выбросы двуокиси углерода в атмосферу.
[Мих Хайн, генеральный директор Electrochaea]:
«Эта технология привлекла много внимания, поскольку она помогает перерабатывать СО2 в горючее топливо и хранить его. То есть можно перейти от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии».
В октябре второй подобный завод хотят построить в Венгрии.