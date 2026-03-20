Поможет ли ежам способность слышать ультразвук избежать гибели на дорогах?

Дата загрузки: 2026-03-20
Поможет ли ежам способность слышать ультразвук спастись от опасностей, которые несёт человек? Сотрудница Оксфордского университета Софи Лунд Расмуссен считает это возможным.
В 2024 году европейского ежа отнесли к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. Эти ночные хищники часто погибают под колёсами автомобилей. Ежей стало меньше по всей Европе. Например, в Великобритании за последние 25 лет популяция сократилась на 75%.
Расмуссен стала искать выход.
[Софи Лунд Расмуссен, сотрудница Оксфордского университета]:
«Я не могу запретить автомобили. Поэтому я подумала, что можно попробовать создать звуковые отпугиватели для автомобилей, чтобы ежи боялись переходить дорогу, когда по ней едут машины. Но для этого надо знать порог слышимости у ежей».
Расмуссен вместе с коллегами из Дании и Великобритании стала исследовать слуховой аппарат ежей. Оказалось, что в нём есть те же анатомические особенности, что и у летучих мышей.
Результаты показали, что ежи реагируют на звуки в диапазоне от 4 до 85 килогерц. Человек слышит звуки в диапазоне до 20 килогерц, собаки – до 45, а кошки – до 65.
[Софи Лунд Расмуссен, сотрудница Оксфордского университета]:
«Меня поразило, что европейский ёж воспринимает звуки до 85 килогерц, поскольку это означает, что можно использовать звуковые отпугивающие средства, которые не будут беспокоить людей и домашних животных».
Впрочем, работа учёных только начинается. Прежде чем создать отпугивающий прибор, надо понять, какие именно звуки не нравятся ежам, надо ли менять интенсивность звучания, как часто это делать и не повредит ли прибор колючим хищникам.
Исследователи надеются, что их проект профинансирует автомобильная промышленность.
