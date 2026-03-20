Поможет ли ежам способность слышать ультразвук избежать гибели на дорогах?

Поможет ли ежам способность слышать ультразвук спастись от опасностей, которые несёт человек? Сотрудница Оксфордского университета Софи Лунд Расмуссен считает это возможным.

В 2024 году европейского ежа отнесли к виду, находящемуся под угрозой исчезновения. Эти ночные хищники часто погибают под колёсами автомобилей. Ежей стало меньше по всей Европе. Например, в Великобритании за последние 25 лет популяция сократилась на 75%.

Расмуссен стала искать выход.

[Софи Лунд Расмуссен, сотрудница Оксфордского университета]:

«Я не могу запретить автомобили. Поэтому я подумала, что можно попробовать создать звуковые отпугиватели для автомобилей, чтобы ежи боялись переходить дорогу, когда по ней едут машины. Но для этого надо знать порог слышимости у ежей».

Расмуссен вместе с коллегами из Дании и Великобритании стала исследовать слуховой аппарат ежей. Оказалось, что в нём есть те же анатомические особенности, что и у летучих мышей.

Результаты показали, что ежи реагируют на звуки в диапазоне от 4 до 85 килогерц. Человек слышит звуки в диапазоне до 20 килогерц, собаки – до 45, а кошки – до 65.

«Меня поразило, что европейский ёж воспринимает звуки до 85 килогерц, поскольку это означает, что можно использовать звуковые отпугивающие средства, которые не будут беспокоить людей и домашних животных».

Впрочем, работа учёных только начинается. Прежде чем создать отпугивающий прибор, надо понять, какие именно звуки не нравятся ежам, надо ли менять интенсивность звучания, как часто это делать и не повредит ли прибор колючим хищникам.

Исследователи надеются, что их проект профинансирует автомобильная промышленность.

