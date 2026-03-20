Как война в Иране может помочь туристическому сектору Испании

Этот солнечный пляж в испанской провинции Альмерия пока пуст. Но уже скоро сюда поедут туристы. И, возможно, в этом сезоне их будет больше, чем обычно. К такому выводу пришли в аналитической компании Mabrian.

На выбор туристов повлияет война в Иране. Многие уже отменяют поездки в страны Ближнего Востока. По мнению аналитиков, некоторые люди предпочтут отдыхать в Греции, Италии и Испании.

[Хуан Кортес, турагент]:

«Испания – красивая страна, и люди могут выбрать именно её, потому что здесь спокойно, нет проблем. У нас хорошие пляжи и хорошая еда. Поэтому я думаю, в этом году люди будут рассматривать Испанию как хорошее место для отдыха».

Согласно исследованию компании Mabrian, самый большой спад в сфере туризма переживают Бахрейн, Оман и Катар. Индекс восприятия безопасности для Бахрейна упал на 81 пункт, для Омана – на 56 пунктов, а для Катара – на 55. Меньше пострадали Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Многие туристы выбирают места отдыха ближе к дому, например, европейцы всё больше внимания обращают на средиземноморские курорты.

На южном побережье Испании уже готовятся к туристическому сезону.

[Хосе Анхель Гарридо, официант]:

«Нам на руку то, что из-за войны люди не собираются покидать Испанию, не собираются уезжать из Европы».

Впрочем, есть и сомнения в том, что число туристов значительно увеличится. Многие путешествуют по Европе на автомобилях, но из-за войны в Иране цены на нефть выросли. Это значит, что топливо тоже подорожает, и поездки на машине станут менее выгодными.

