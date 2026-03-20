Финляндия лидирует в мире по уровню счастья

Финляндия девятый год подряд занимает первое место в рейтинге самых счастливых стран мира. Вышел очередной доклад о «Всемирном счастье-2026». Его редактор – профессор Оксфордского университета Ян-Эммануэль де Неве.

[Ян-Эммануэль де Неве, редактор Всемирного доклада о счастье]:

«В Финляндии и других скандинавских странах, а также в некоторых других местах по всему миру мы видим очень высокий уровень социальной поддержки, где у людей есть друзья, на которых можно положиться в случае проблем. Они доверяют друг другу. Они доверяют окружающим их институтам. И это бесценно».

Исследование также выявило заметное снижение уровня благополучия среди молодёжи в ряде англоязычных стран, что частично объясняют активным использованием социальных сетей.

[Ян-Эммануэль де Неве, редактор Всемирного доклада о счастье]:

«В этом году Всемирный доклад о счастье уделяет особое внимание роли социальных сетей. Они могут играть роль в снижении благополучия молодёжи на Западе, в англоязычных странах и, возможно, в других местах».

В докладе говорится о резком спаде уровня удовлетворённости жизнью среди людей моложе 25 лет в таких странах, как США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Данные опроса показывают, что оценка качества жизни в этих странах за последнее десятилетие снизилась почти на один балл по шкале от 0 до 10, даже несмотря на то, что среднемировой показатель для молодёжи вырос.

Примечательно, что четвёртое место в рейтинге заняла Коста-Рика, а 12-е – Мексика. Они значительно опередили по уровню счастья многие более обеспеченные страны, такие как Ирландия, Австралия и Германия.

Это говорит о том, что высокий доход не всегда означает более высокий уровень удовлетворённости жизнью.

Так, ряд государств Европы, включая Польшу и Эстонию, поднимаются в рейтинге.

Россия заняла 79 место. В Азии самой счастливой страной стал Тайвань, который в общем рейтинге занял 26 место. Что касается Африки, то там лидирует Маврикий.

